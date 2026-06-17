Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio do 30 dana pritvor M.J. (50) iz Novog Sada, osumnjičenom da je radi prodaje držao više od milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, objavljeno je na sajtu tog tužilaštva.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu na okolnosti izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je on u obližnom naseljenom mestu u šupi, u 17 velikih kartonskih kutija, neovlašćeno radi prodaje držao 1.348.685 tableta bensedina, lorazepama, rivotrila i belbiena.