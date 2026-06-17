Građani Srbije poslednjih dana masovno dobijaju sumnjive SMS poruke u kojima se navodno obaveštavaju o neplaćenim saobraćajnim kaznama. Iako poruke na prvi pogled pokušavaju da ostave utisak zvaničnog dopisa, već iz njihovog sadržaja jasno se vidi da je reč o pokušaju prevare.

U poruci se koristi formalna formulacija poput „Zvanično obaveštenje o saobraćajnom prekršaju“, ali način na koji je tekst dalje napisan ne odgovara komunikaciji državnih organa. Posebno je problematičan deo u kojem se od primaoca traži da „plati kaznu ili podnese žalbu u roku od 48 sati“. Ovako kratak rok nije u skladu sa stvarnim procedurama u Srbiji, gde se saobraćajni prekršaji rešavaju isključivo kroz zvanična rešenja koja se dostavljaju poštom ili preko institucionalnih sistema, uz jasno definisane i znatno duže rokove.

Poruka dodatno pokušava da izvrši pritisak na građane koristeći preteći ton i formulacije poput „izdajemo sledeće ozbiljno upozorenje“, uz nabrajanje navodnih faza postupka. Međutim, ti opisi nemaju realno uporište. Na primer, tvrdnja da se „dodaje dnevna naknada za zakašnjenje od 7,71%“ potpuno je nerealna i ne postoji u važećim propisima Republike Srbije, već služi isključivo da zastraši primaoca i navede ga na brzu reakciju.

Sumnjiv je i deo u kojem se pominje unos podataka u „Nacionalni informacioni sistem o kreditima vozača“. Takav sistem ne postoji, niti se saobraćajni prekršaji na taj način evidentiraju, što jasno ukazuje da su izrazi proizvoljno ubačeni kako bi poruka zvučala uverljivije. Dodatnu sumnju izaziva i formulacija „fotografije sa mesta zločina“, iako se govori o saobraćajnom prekršaju, a ne o krivičnom delu, što predstavlja očiglednu terminološku grešku.

Posebno je važan detalj link koji se navodi u poruci – „eupravagov.com“. Na prvi pogled deluje kao zvanična adresa, ali zapravo nema veze sa državnim portalom. Zvanični sajt eUprave Republike Srbije nalazi se isključivo na adresi euprava.gov.rs, dok su ovakve slične adrese tipičan primer phishing prevara, kojima se korisnici navode da ostave lične ili finansijske podatke na lažnim stranicama.

Poruka dodatno poziva primaoce da odgovore na nju, konkretno instrukcijom „Odgovorite sa ‘1’“, što je još jedan jasan znak prevare. Državne institucije u Srbiji nikada ne komuniciraju na ovaj način, niti traže od građana da putem SMS-a potvrđuju identitet ili pristupaju dokumentima.

Ne treba zanemariti ni broj pošiljaoca – brojevi koji počinju, na primer, sa +212 pripadaju Maroku, što nema nikakve veze sa domaćim institucijama. Zvanična obaveštenja državnih organa ne šalju se sa stranih brojeva niti putem neproverenih komunikacionih kanala.

Sve navedeno jasno pokazuje da je u pitanju pokušaj prevare koji se oslanja na kombinaciju lažnog autoriteta, zbunjujućih pravnih termina i pritiska da se reaguje brzo i bez provere. Važno je naglasiti da se u Srbiji saobraćajne kazne ne dostavljaju putem slučajnih SMS poruka, ne naplaćuju preko neproverenih linkova i ne rešavaju odgovaranjem na poruke. Sve informacije o eventualnim kaznama proveravaju se isključivo preko zvaničnih kanala državnih organa.

Građanima se zato savetuje da ovakve poruke ignorišu, ne otvaraju linkove i ne ostavljaju nikakve lične podatke.

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