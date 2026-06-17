Dok se mnogi spremaju za letovanje u Grčkoj, jedno pitanje se svake godine ponavlja - da li nositi hranu iz Srbije ili kupovati na licu mesta? Sudeći po cenama na pijacama i u marketima, odgovor više nije tako jednostavan.

Na pijaci između Asprovalte i Nea Vrasne ovih dana mogu se naći breskve i kajsije za oko 1 evro po kilogramu, nektarine za 1,5 evro, trešnje za 2 evra, a paradajz za 1,20 evra. Mnogi turisti tvrde da su pojedine namirnice trenutno čak jeftinije nego u Srbiji.

Gde se najmanje troši?

Prema iskustvima turista, najpovoljniji su:

  • Asprovalta
  • Nea Vrasna
  • Stavros
  • Paralija
  • Olympic Beach

Ova mesta imaju mnogo apartmana sa kuhinjom, lokalne pijace i pekare sa pristupačnim cenama.

Nešto skuplji su:

  • Pefkohori
  • Hanioti
  • Kalitea
  • Neos Marmaras

Dok su među najskupljima:

  • Sani
  • Afitos
  • luksuzni beach barovi na Kasandri

U pojedinim beach barovima dve ležaljke i piće mogu da koštaju i više desetina evra.

Isplati li se nositi hranu iz Srbije?

Turisti koji letuju deset i više dana uglavnom nose:

  • kafu
  • paštete
  • suvomesnato
  • grickalice za decu
  • začine

Međutim, voće, povrće, hleb, jogurt i većina osnovnih namirnica često su vrlo sličnih cena kao u Srbiji, a nekad i povoljniji.

Koliko košta obrok u Grčkoj?

Prosečne cene ovog leta:

  • giros: 3 do 5 evra
  • suvlaki: 3 do 4 evra
  • grčka kafa: 1,5 do 2,5 evra
  • freddo kapućino: 3 do 4 evra
  • glavno jelo u taverni: 8 do 15 evra
  • porcija ribe ili morskih plodova: 12 do 25 evra

Za četvoročlanu porodicu ručak u taverni može da izađe između 40 i 70 evra, dok se za isti novac može kupiti nekoliko dana namirnica u marketu.

Kako najviše uštedeti?

Turisti koji najjeftinije prolaze uglavnom kombinuju:

  • doručak u apartmanu
  • ručak na plaži (giros, pekara ili roštilj)
  • večeru u taverni nekoliko puta tokom odmora

Tako trošak hrane može biti i upola manji nego kada se svaki obrok jede u restoranu.