Dok se mnogi spremaju za letovanje u Grčkoj, jedno pitanje se svake godine ponavlja - da li nositi hranu iz Srbije ili kupovati na licu mesta? Sudeći po cenama na pijacama i u marketima, odgovor više nije tako jednostavan.
Na pijaci između Asprovalte i Nea Vrasne ovih dana mogu se naći breskve i kajsije za oko 1 evro po kilogramu, nektarine za 1,5 evro, trešnje za 2 evra, a paradajz za 1,20 evra. Mnogi turisti tvrde da su pojedine namirnice trenutno čak jeftinije nego u Srbiji.
Gde se najmanje troši?
Prema iskustvima turista, najpovoljniji su:
- Asprovalta
- Nea Vrasna
- Stavros
- Paralija
- Olympic Beach
Ova mesta imaju mnogo apartmana sa kuhinjom, lokalne pijace i pekare sa pristupačnim cenama.
Nešto skuplji su:
- Pefkohori
- Hanioti
- Kalitea
- Neos Marmaras
Dok su među najskupljima:
- Sani
- Afitos
- luksuzni beach barovi na Kasandri
U pojedinim beach barovima dve ležaljke i piće mogu da koštaju i više desetina evra.
Isplati li se nositi hranu iz Srbije?
Turisti koji letuju deset i više dana uglavnom nose:
- kafu
- paštete
- suvomesnato
- grickalice za decu
- začine
Međutim, voće, povrće, hleb, jogurt i većina osnovnih namirnica često su vrlo sličnih cena kao u Srbiji, a nekad i povoljniji.
Koliko košta obrok u Grčkoj?
Prosečne cene ovog leta:
- giros: 3 do 5 evra
- suvlaki: 3 do 4 evra
- grčka kafa: 1,5 do 2,5 evra
- freddo kapućino: 3 do 4 evra
- glavno jelo u taverni: 8 do 15 evra
- porcija ribe ili morskih plodova: 12 do 25 evra
Za četvoročlanu porodicu ručak u taverni može da izađe između 40 i 70 evra, dok se za isti novac može kupiti nekoliko dana namirnica u marketu.
Kako najviše uštedeti?
Turisti koji najjeftinije prolaze uglavnom kombinuju:
- doručak u apartmanu
- ručak na plaži (giros, pekara ili roštilj)
- večeru u taverni nekoliko puta tokom odmora
Tako trošak hrane može biti i upola manji nego kada se svaki obrok jede u restoranu.
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