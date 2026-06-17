Petnaestogodišnji maloletnik iz Niša tereti se da je od 12. do 15. juna ukrao šest vozila na teritoriji Niša, Beloljina i Vranja, od kojih je neka i oštetio. Kako se sumnja, on je ova dela počinio u periodu dok čeka izvršenje pravosnažne mere upućivanja u Vaspitno-popravni dom u Kruševcu zbog ranijih krađa i drugih krivičnih dela počinjenih širom Srbije.

Prema informacijama iz istrage, niz krađa započeo je 12. juna kada je u Nišu ukrao vozilo „fijat 500C“, a istog dana u mestu Beloljin i „pežo 307“ karavan. Maloletnik se potom, kako se sumnja, vratio u Niš gde se iste noći odvezao tuđim „reno meganom“, koji je takođe ukrao.

Samo dva dana kasnije, 14. juna, osnovano se sumnja da je počinio još tri krađe. U Nišu je ukrao „fijat mareu“ i „škodu fabiju“, inače vlasništvo jedne auto-škole, nakon čega se odvezao u Vranje, gde je iste večeri, kako se sumnja, ukrao i „fijat punto“.

Na pojedinim vozilima su nakon pronalaska uočene probušene gume, dok je na ukradenom „fijatu 500“ oštećen i krov. Vlasnici su u svim navedenim automobilima ostavili ključeve, što je lopovu olakšalo posao, a policija trenutno intenzivno radi na utvrđivanju identiteta drugih lica koja su osumnjičenom eventualno pravila društvo tokom ovih krađa.

Maloletnik se tereti da je deo grupe koju predvodi D. S. (18), a koja se sumnjiči da je do kraja aprila ukrala više od deset automobila, uz sumnju da u dosijeima imaju i druga krivična dela, uključujući i ona s elementima nasilja. Predvodnik grupe D. S. je uhapšen 30. aprila u okolini Požarevca u vozilu koje su prethodno ukrali u Nišu, i njemu je određen pritvor.

Međutim, sudija za maloletnike Višeg suda u Nišu tada nije odredio pritvor petnaestogodišnjaku, uz obrazloženje da on, uprkos brojnim prijavama i priznanju da je krao, nema nijednu pravosnažnu osudu. Na ovaj način sudija je odbio zvanični predlog Višeg javnog tužilaštva, koje je upozoravalo da postoji opasnost da će maloletnik nastaviti da krade automobile po ulicama.

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