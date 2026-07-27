Vladimir S. (29) ubio je juče u selu Gornjanu kod Bora svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), nakon čega je presudio i sebi u porodičnom domaćinstvu!

Tela stradalih prevezena su na obdukciju koja će utvrditi tačno vreme i uzrok smrti, dok istražitelji i dalje sklapaju kockice ovog nezapamćenog zločina.

Zločin koji se odigrao u popodnevnim časovima ostavio je bez reči meštane i policijske službenike koji su izašli na uviđaj, a detalji koji isplivavaju na površinu lede krv u žilama.

Maja uspela da pozove rođaka pre smrti

Kako Telegraf.rs nezvanično saznaje,nesrećna Maja P. je u jednom trenutku, dok je trajala drama, uspela da pozove člana svoje porodice. Uspaničenim i uplašenim glasom rekla mu je da je nevenčani suprug brutalno tuče.

Članovi obe porodice su sekunde merili minutima i odmah odjurili ka kući Vladimira S. Međutim, kada su stigli, već je bilo prekasno.

Ono što je posebno šokiralo i zbunilo istražitelje jesu detalji o samom trenutku tragedije. U vreme kada se zločin odigravao, otac i brat osumnjičenog V.S. nisu bili kod kuće - otac je otišao u Bor da kupi naftu, dok je brat radio u drugačijoj smeni.

Budući da je kuća bila obezbeđena video-nadzorom, brat osumnjičenog je tokom radnog vremena sasvim slučajno otvorio aplikaciju na mobilnom telefonu i uživo na ekranu svedočio jezivom prizoru: gledao je kako njegov brat V.S. u dvorištu mučki tuče i na kraju ubija M.P.

Kada su zabrinuti rođaci i policijske patrole stigle na lice mesta, zatekli su stravične scene. Celo dvorište i unutrašnjost kuće bili su doslovno natopljeni krvlju. Komšije koje su se okupile navele su da u prvom trenutku niko nije smeo ni da priđe imanju od količine krvi koja se videla već sa kapije.

Telo nesrećne Maje P. pronađeno je u predsoblju kuće bez znakova života. Policija je odmah blokirala područje i započela detaljnu pretragu domaćinstva, nakon čega su na tavanu štale pronašli telo Vladimira S. koji se obesio.

Nakon tragedije, porodičnim imanjem u Gornjanu prolamali su se neutešni krici, plač i zapomaganje oca osumnjičenog mladića. Prema rečima komšija, nesrećni čovek je vrištao i iznova ponavljao samo jednu rečenicu:

"Kako ću njenim roditeljima na oči?!"

Meštani Gornjana ističu da je reč o porodici koju je pre dve godine zadesila velika tragedija kada je Vladimirova majka preminula nakon teške borbe sa karcinomom. Otac je nedavno počeo dodatno da gradi i stvara kako bi sinovima ostavio obezbeđenu budućnost, ali se samo nekoliko dana pre tragedije u selu navodno požalio prijateljima sa jezivim slutnjama.

- Rekao je da ozbiljno razmišlja da sve ostavi i pobegne sa sinovima jer veruje da je imanje ukleto pošto se svi iz kuće gase i umiru... Nismo verovali da će ga snaći ovako nešto - navode šokirane komšije.

Jedna komšinica se prisetila i da je nedavno u šali pitala Vladimira za devojke i ženidbu, na šta joj je on kratko i zagonetno odgovorio: "Ma ima ih, devojke ko devojke".

Istraga povodom ovog nezapamćenog zločina je u toku.

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