Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušana su dvojica policijskih službenika Policijske uprave za grad Beograd, B. M. (41) i N. K. (36), koji se sumnjiče da su počinili krivično delo zloupotreba službenog položaja.



Tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak da B. M. odredi pritvor.



Prema navodima istrage, postoji osnovana sumnja da su policijski službenici postupali suprotno zakonskim propisima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova koji regulišu sprovođenje bezbednosnih provera, kao i odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije.



- Sumnja se da su takvim postupanjem jednom građaninu omogućili da ponovo dobije odobrenje za nabavku više komada vatrenog oružja, kao i da mu bude izdata kolekcionarska dozvola, iako mu takva odobrenja ranije nisu bila izdata zbog postojanja bezbednosnih smetnji - navodi se u saopštenju tužilaštva.

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