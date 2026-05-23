Krv na sve strane! Telo koje pronađeno zacementirano u zakopanom buretu kod Inđije najverovatnije pripada Aleksandru Nešoviću Baji, koji se vodi kao nestao od 12. maja! Nešović je navodno posle pucnjave u restoranu bio živ još najmanje tri sata, a izdahnuo je u jednom od automobila usled obilnog krvarenja!

Čitava javnost u Srbiji bila je šokirana u četvrtak, kada je na teritoriji opštine Inđija, kod sela Jarkovac, ispod gomile granja pronađeno zatrpano zacementirano bure. Unutar betona pronađeno je telo muškarca, za kojeg se sumnja da je nesrećni Aleksandar Nešović Baja.

Istraga i pronalazak tela, koje najverovatnije pripada Nešoviću, doveli su do šokantnog otkrića. Pre nego što je telo zaliveno betonom, ubice su pokušale da ga spale, kako ga psi ne bi pronašli i kako bi sakrili eventualne tragove.

U ataru sela Jarkovci, nakon višednevne, opsežne i danonoćne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i otkopali metalno bure sa zabetoniranim telom.

Podsetimo, Nešović je najverovatnije smrtno ranjen u lokalu na Senjaku 12. maja, nakon čega je nestao pod misterioznim okolnostima.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, telo će biti poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i na DNK veštačenje.

- Na osnovu stanja leša vidi se da je neko pokušao da ga se reši ili prikrije tragove tako što ga je zapalio. Upravo ta činjenica dovodi do sumnje da je ubistvo najverovatnije bilo planirano - navodi naš izvor.

On tvrdi da je opšte poznato da se vatrom uništavaju tragovi.

- To što je telo zaliveno betonom pa stavljeno u bure, koje su zakopali, uradili su kako bi eventualno prikrili miris. U takvim uslovima nijedna životinja, pa ni pas tragač, ne može da nanjuši telo - tvrdi naš izvor.

Dodaje da je dosadašnjom istragom utvrđeno da je žrtva nakon ranjavanja bila živa još oko tri sata.

- Tokom potrage za žrtvom, odnosno telom, pronađeno je više automobila sa tragovima krvi za koje se sumnja da pripadaju sada već ubijenom. Upravo ti tragovi krvi, odnosno njihovo prskanje po vozilima, ukazali su da je žrtva tada bila živa i ranjena. Dok je srce pumpalo, telo je izbacivalo krv i upravo zbog te činjenice zna se da je nakon ranjavanja još bio živ - objasnio je naš sagovornik.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak uveče da je telo koje je pronađeno u zakopanom buretu na teritoriji opštine Inđija 99,9 odsto telo Aleksandra Nešovića, koji je ubijen u restoranu na Senjaku i dodao da se čeka još potvrda DNK analize.

- Telo je sklupčano, pre toga paljeno, valjda da bi bilo manje krvi, ja vam prenosim šta čujem od policajaca, nisam ekspert. Krvi je ipak ostalo i utvrđuje se DNK, ali gotovo sa sigurnošću, po drugim detaljima, 99,9 odsto možemo da potvrdimo da je reč o gospodinu Nešoviću - rekao je Vučić za RTS. Kazao je da su počinioci telo betonirali, a da su u nekoj garaži pripremili beton.

- I to je neki sporosušeći, ili nemojte me držati za reč kakav beton. Zašto? Zato što psi kada idu u potragu, oni ne mogu da osete miris i ne mogu da nanjuše kada imate beton. Dakle, zlikovci par ekselans - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije izjavio je takođe da će se država obračunati sa svim „prljavim policajcima“ i da svi koji su lagali, obmanjivali javnost i svi koji učestvuju u zaštiti kriminalaca neće više moći da obavljaju posao policajca.

- Mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, a to je njih jedan, dva ili tri odsto, a 97 odsto su čestiti, dobri i pošteni policajci - istakao je Vučić za RTS. Naveo je da će mere države biti veoma stroge i žestoke, kao i da će biti donet zakon da ne bi moglo različitim pravilnicima široko ili usko da se tumači, već da postoji striktnost, obaveznost i potpuno jasne norme koje niko ne može podzakonskim aktima da ruši.

Naglasio je da u Srbiji ne postoje oni koji su iznad zakona i oni koji su jači od države i dodao da to pokazuje hapšenje svih povezanih sa ubistvom Nešovića u restoranu na Senjaku.

- Za nas ne postoje oni koji su iznad zakona, ne postoje oni koji su jači od države i to smo i ovim što smo radili pokazali. Lagali su da smo kasno reagovali. Supruga ubijenog Nešovića je došla u 16 sati, reagovali smo promptno, ozbiljno, snažno i odgovorno, onako kako država mora da reaguje. Uhapsili smo i veći broj lica nego što biste mogli u prvom momentu da osumnjičite, zato što je tužilac rekao postoji osnov sumnje da su počinili neka druga, lakša krivična dela. Sve smo pohapsili, bez izuzetka. Tako ćemo da radimo i ubuduće - naglasio je Vučić.

Podsetimo, Aleksandar Nešković je nestao 12. maja u Beogradu, a sumnja se da je ubijen u restoranu na Senjaku.

Uhapšen i bivši načelnik beogradske policije

Zbog navedenih krivičnih dela u vezi sa nestankom Aleksandra Nešovića uhapšeni su Saša V. (48), Mario S. (46), Danka V. (42), Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33), Petko P. (46), Nenad L. (50), Vuk Š. (21) i Dejan S. (50). Među uhapšenima je bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Pravovremena reakcija: 70 naredbi za različita veštačenja

U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa teškim ubistvom A. N. na Senjaku Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je ukupno 70 naredbi za različita veštačenja. Pored toga, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard-diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza, saopšteno je iz tog tužilaštva. Izdate su i brojne druge naredbe.

Aleksandrova žena: Život posle tebe biće težak i bolan

Jelena M., supruga Aleksandra Nešovića, oglasila se na društvenim mrežama. Postavila je crno belu fotografiju sa suprugom i napisala srceparajuće reči.

- Moja ljubavi, moj osloncu, moja snago... Život posle tebe biće težak i bolan, ali si me svojom dobrotom i ispravnošću naučio da moram da budem jaka zbog sebe i našeg deteta, koliko god da boli. Hvala svima koji su mi slali podršku i davali vetar u leđa da izdržim i pronađem snagu u najtežim trenucima. Hvala svima koji su pitali za njega i nadali se da će nam se vratiti živ i zdrav. Tvoja zauvek - navela je ona.

