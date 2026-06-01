Da blokaderski pokret nema nikakvu i slabu podršku u narodu to je odavno jasno, ali je isto tako jasno da su spremni da urade sve da maksimalno otežaju život građanima raznim besmislenim postupcima.

Poslednji takav primer je izz Inđije gde je par blokadera sprečavalo građane da idu trotoarom.

Razlog ovog bizarnog ponašanja je bila činjenica da ih nije bilo dovoljno na najavljenom skupu ni da blokiraju jedan deo ulice ili pešački prelaz.

Bez obzira na to šta su im građani time poručili oni su nastavili sa ustaljenom šemom i pokušali da što više zagorčaju život stanovništu Inđije kako god mogu.

Ako već nisu mogli da izazovu zastoj u saobraćaju rešili su da ne daju ljudima da se kreću po trotoaru.

To još jednom pokazuje da je njihova politika samo da građanima Srbije bude gore i teško.