U tuči koja se sinoć dogodila oko 2 sata u blizini Instituta za biologiju mora u Dobroti, u Kotoru dve osobe za sada zadobile su teške telesne povrede. Policija je identifikovala više lica iz Tivta i Kotora za koja se sumnja da su učestvovala u sukobu, među kojima i operativno interesantna lica, dok se za jednom traga, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, ističu iz UP, preduzimaju mere i radnje na rasvetljavanju događaja u kojem je, tokom noći u naselju Dobrota, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, kojom prilikom je više osoba zadobilo telesne povrede.

Kako navode iz UP, postupajući po prijavi građana da je u noći između 9. i 10. maja, oko 2 časa, u blizini Instituta za biologiju mora u Dobroti došlo do tuče između više lica, policijski službenici su do sada preduzetim merama i radnjama identifikovali više lica iz Tivta i Kotora za koja se sumnja da su učestvovala u sukobu, među kojima i operativno interesantna lica.

Događaju prethodio verbalni konflikt

- Sumnja se da je događaju prethodio verbalni konflikt nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba. U ovom događaju su za sada, kod dva lica konstatovane teške telesne povrede - navodi se u saopštenju.

Policijski službenici, dodaju, su identifikovali sve učesnike događaja, dok se za još jednim licem intenzivno traga.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor izuzeli su određene predmete i tragove sa lica mesta kao i snimke sa video-nadzora, prikupili obaveštenja od većeg broja lica, te nastavljaju sa preduzimanjem daljih službenih mera i radnji u cilju potpunog rasvetljavanja događaja i procesuiranja odgovornih lica - navode, između ostalog, iz UP.

(Pobjeda)
















