Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su L. M. (22) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga i nedozvolјena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom dva stana u Novom Sadu, koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla oko 5,4 kilograma marihuane, 35 grama kokaina i digitalnu vagu.

Takođe, pronađen je i nelegalni pištolј sa pripadajućim okvirom i mecima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.