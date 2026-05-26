Ogrebotine na parketu mogu veoma brzo učiniti da ceo dom izgleda starije i zapuštenije, bez obzira na to koliko često čistite podove ili koristite sredstva za sjaj. Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji mnogi koriste kako bi osvežili parket bez skupih preparata i profesionalnog poliranja.

Sve što vam je potrebno jeste omekšivač za veš koji već imate kod kuće.

Kako da napravite domaće sredstvo za parket?

Postupak je veoma jednostavan. U kantu sa vodom dodajte dva čepa omekšivača za veš i dobro promešajte kako bi se tečnost ravnomerno rasporedila.

Zatim mekom i dobro oceđenom krpom prebrišite oštećene delove parketa, a nakon toga pređite i preko cele površine poda. Kada se parket osuši, površina će izgledati svežije, a sitne ogrebotine biće mnogo manje vidljive.

Osim što vraća sjaj, omekšivač ostavlja i prijatan miris u prostoru.

Može pomoći i kod laminata

Ovaj trik mnogi koriste i za laminatne podove jer pomaže da površina izgleda čistije i negovanije. Važno je samo da krpa ne bude previše mokra kako višak vode ne bi oštetio pod.

Odličan trik i za PVC stolariju

Ista mešavina može poslužiti i za čišćenje PVC prozora i vrata. U flašu od jednog litra sipajte oko 200 mililitara omekšivača, a ostatak dopunite vodom.

Nakon mućkanja, rastvor možete koristiti za brisanje PVC stolarije, koja će nakon čišćenja dobiti lepši sjaj i prijatan miris.

Ipak, stručnjaci savetuju da pre prve upotrebe sredstvo isprobate na manjoj i manje vidljivoj površini kako biste proverili kako materijal reaguje.