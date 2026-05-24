U subotu, 23. maja, u 23:32, Nacionalni centar za koordinaciju pomorske traganja i spasavanja u Rijeci (MRCC Rijeka) primio je prijavu o pomorskoj nesreći kod ostrva Žirje. Katamaran Belle Amie, koji plovi pod hrvatskom zastavom, nasukao se na ostrvce Mažirina.

Usled udara u kopno, dvotrupac od 14 metara pretrpeo je oštećenje trupa, kroz koje je prodrlo more. Kapetan čamca je nastavio plovidbu prema zalivu Muna na ostrvu Žirje, ali je zbog povećanog nivoa mora odlučio da namerno spusti katamaran u plitku vodu kod rta Muna kako bi sprečio njegovo potpuno potonuće.

Katamaran se trenutno nalazi u polupotopljenom položaju. Nadležne službe su ga osigurale i privezale na poziciji za nasukavanje, i trenutno nema zagađenja mora i morske sredine u tom području.

U trenutku nesreće, na plovilu se nalazilo devet članova posade, svi državljani Republike Austrije. Niko od njih nije povređen i svi su uspešno evakuisani i transportovani na obalu.

Istražitelji Lučke kapetanije Šibenik započeli su uviđaj na licu mesta kako bi utvrdili tačne uzroke pomorske nesreće. Dosadašnji postupak je pokazao da se radi o prekršaju u oblasti bezbednosti plovidbe, pa su istražitelji izdali kapetanu plovila prekršajni nalog, koji je on odmah platio.

Nadležni organi će pokrenuti dalje komercijalne aktivnosti usmerene na tegljenje i izvlačenje katamarana sa trenutne pozicije nakon što izvrše detaljan pregled oštećenja trupa i ukupnog stanja konstrukcije plovila.