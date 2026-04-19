Dostavljač Taner Horner (34) je, prilikom dostavljanja barbike u Teksasu, oteo Atinu Stran (7), zadavio je u kamionetu i ostavio njeno telo pored puta. Detalji ovog ubistva razbeseneli su ali i rastužili svetsku javnost!

Stravičan slučaj dogodio se u novembru 2022. godine, a na suđenju prethodnih nedelja Horner je priznao zločin što je potreslo mnoge. Međutim, ono što se dogodilo na prethodnom ročištu nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Prikazan je audio snimak iz vozila u kojem je Horner vozio devojčicu koju je prethodno oteo.

Porota se rasplakala nakon što je pušten audio snimak na kojem Horner ubija Atinu nakon što joj je rekao da skine majicu i rekao joj da je „zaista lepa“.

Atina je pitala Hornera: „Jesi li ti otmičar?“ i više puta je pitala za majku: "Gde je moja mama?"

NBC je izvestio: „Čuje se kako Horner traži od Atine da skine majicu, a postoji nekoliko trenutaka kada ona kaže „ne“ i pita za svoju mamu. Nakon toga su usledili ponovljeni zvuci plača, vrištanja i lupanja.“

Podsetimo, devojčica se radovala božićnom poklonu, koji je Taner Horner, dostavljač zaposlen u kompaniji "Fedeks", trebalo da joj uruči kobnog dana. Niko nije ni slutio šta bi moglo da se dogodi, piše britanski list "Dejli mejl".

Mesto da, kada je došao na vrata porodične kuće u gradu Paradajs u Teksasu, da devojčici da barbiku jedan od njenih glavnih prazničnih poklona, on je malenu Atinu oteo. Kada je njeno telo nađeno pronađeno dva dana kasnije oko 11 kilometara dalje od njenog doma pored puta, Horner je pokušao sve da predstavi kao nesrećni slučaj i tvrdio da nije ubica. Rekao je da je slučajno svojim kamionetom udario Atinu, da se potom uspaničio, zgrabio je i stavio u vozilo.

Nije bila živa kada sam je stavio u kamionet - rekao je navodno Horner policajcima tokom saslušanja.

U strahu od reakcije njenih roditelja i gubitka posla, prema sopstvenom priznanju, zadavio ju je, a potom je njeno telo ostavio pored puta.

Međutim, sada su isplivali novi dokazi - nova fotografiji je potkopala njegovu priču o nesrećnom slučaju. Na crno-beloj fotografiji koja je prikazana na suđenju monstrumu, devojčica stoji u kamionetu iza njega, dok je Horner za volanom i fokusiran je na vožnju. Atina deluje zabrinuto na fotografiji snimljenoj na dan kada je zadavljena 30. novembra 2022. godine.

Neposredno pre početka suđenja Taner Horner je priznao krivicu za teško ubistvo deteta mlađeg od 10 godina i kidnapovanje.

Nakon što je poroti pokazana nova fotografija, slučaj je sada prešao u fazu izricanja kazne, što znači da porota mora da odluči da li će biti osuđen na smrtnu kaznu ili doživotni zatvor bez uslovnog otpusta, piše "Dejli mejl".

BONUS VIDEO