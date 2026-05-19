Nišlija Duško Gagulić (55) koji se tereti za teško ubistvo svoje kume Aleksandre Šarković (43), zločin je počinio u neuračunljivom stanju.

S obzirom na to da je psihijatrijsko veštačenje pokazalo da boluje od trajnog, hroničnog i progresivnog duševnog oboljenja, Više javno tužilaštvo u Nišu je predložilo da mu se izrekne mera bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Na današnjem suđenju viši javni tužilac, Jelena Papović, istakla je da je nesumnjivo dokazano da je Gagulić izvršio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa nedozvoljenim držanjem, nošenjem, proizvodnjom i stavljanjem u promet oružja i eksplozivnih materija.

Međutim, kako je navela Papović, s obzirom na to da je Gagulić procesno nesposoban, te da je zločin izvršio pod uticajem duševnog oboljenja predložila je meru bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi.

Predstavnik komisije veštaka Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu gde je obavljeno psihijatrijsko veštačenje Gagulića, a Sanja Damnjanović, objasnila je njegovu dijagnozu i njen uticaj na izvršenje krivičnog dela.

- Sprovedenim testovima ustanovili smo da on boluje od nespecifikovanog neorganskog duševnog oboljenja, dugotrajne duševne bolesti sa progresivnim tokom. U vreme izvršenja dela bio je pod uplivom simtoma duševne bolesti pa nije shvatao značaj svog dela niti upravljao svojim postupcima. Iz istog razloga on je procesno nesposoban, nije u stanju da shvati značaj krivičnog postupka niti da iznosi odbranu. S obzirom na to da postoji opasnost da ponovi isto ili slično krivično delo indikovana je mera obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi - navela je veštak Damnjanović.

Objašnjavajući delovanje bolesti na ponašanje Gagulića, Damnjanović je navela da se ona ispoljava kao poremećaj funkcije mišljenja, emocije, volje i nagona.

Prema njenim rečima, on na bolestan način tumači zbivanja i ponašanje ljudi u svojoj okolini što se manfiestuje kroz otuđenje od realnosti. Na pitanje tužioca, da li je moguće i u kom roku poboljšanje zdravstvenog stanja, veštak Damnjanovič je navela da bi uz terapiju i nadzor to moglo da se desi u roku do godinu dana.

Međutim, kako je dalje navela veštak, izvršiocima ubistava potrebno je bar pet godina boravka u ustanovi pre procene uspešnosti njihovog lečenja.

Prema navodima, Duško je bespomoćnu ženu ubio 6. februara ove godine u Ulici Babičkih odreda, a zatim je pokušao da pobegne iz Niša. Dok se parkirala ispred kuće svoje majke, nakon što je dete ostavila u obdaništu, iz vozila u kome se nalazio njegov prijatelj S.A. Duško je u Aleksandru isplio tri hica, a zatim je pozvao svog brata iz Kruševca kako bi mu pomogao da pobegne, ali je uhapšen u okolini Aleksinca.

Zločin je za sve koji su poznavali pokojnu Aleksandru bio znenađenje s obzirom na to da je baš Duško venčao sa njenim pokojnim suprugom Dejanom Šarkovićem, koji je pre devet godina stradao prilikom slučajnog aktiviranja eksplozivne naprave.

Kako je nakon ubistva saopštila niška policija, zbog ovog zločina uhapšene su tri osobe.

"Nišlija D.G. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo. Policija je uhapsila i S.A. (61) iz Niša zbog neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca te D.G. (61) iz Kruševca zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela", naveli su tada iz policije i pojasnili kakva je bila pojedinačna uloga u teškom ubistvu svakog od uhapšenih.

"D.G. se sumnjiči da je, dok je bio u svom automobilu sa S.A. , sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u svom automobilu. Nakonšto je S.A. izašao iz njegovog vozila D.G. se odvezao kod D.G. Policija je u opsežnoj akciji pronašla i zaustavila automobil u kome su se u okolini Aleksinca nalazili D.G. i D.G. i uhapsili ih", saopštila je niška Policijska uprava.

Neposredno nakon zločina spekulisalo se sa različitim motivima da bi se nakon Duškovog hapšenja kao mogućnost pojavile paranoinčne ideje ubice u vezi sa kumom Aleksandrom. Kako su naveli naši izvori, on ju je optuživao da mu je namestila hapšenje, te da je navodno ubeđivala njegovu suprugu da ga napusti.

Sudija Ivana Niketić, zakazala je nastavak glavnog pretresa za 4. jun radi saslušanja svedoka. Trajanje mere bezbednosti nije zakonom ograničeno, a o njenom produženju odlučuje sud na osnovu izveštaja veštaka o napretku u lečenju.

