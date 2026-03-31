Broj prijava o nasilju zbog časti u Holandiji je u porastu, a prošle godine, nacionalni Centar za nasilje zbog časti zabeležio je 757 slučajeva, u poređenju sa 673 u 2024. godini, preneli su danas lokalni mediji.

Javni servis NOS preneo je da Centar za nasilje saopštio je da je 34 odsto prošlogodišnjih izveštaja o izvršenom nasilju uključivalo sirijske porodice, 15 odsto turske, a 11 odsto marokanske porodice.

"Najčešći oblici nasilja zbog časti bili su pretnje i napad, ali bilo je i slučajeva prisile, praćenja ili silovanja. Broj ubistava zbog časti je smanjen poslednjih godina. U 2024. godini, Centar je zabeležio pet slučajeva ubistava ili ubistva iz nehata. Četiri žrtve su bile žene, a jedna dete", navodi se u saopštenju holandskog Centra.

Jedno od najpoznatijih ubistava iz časti poslednjih godina je nasilna smrt 18-godišnje Rajan al Nadžara u januaru 2024. godine koju su ubila braća po naređenju oca jer se mlada žena ponašala "previše zapadnjački".

Podseća se da je Rajan bila vezana sa 18 metara selotejpa i bačena u močvaru da se udavi, a njeno telo je pronađeno 28. maja 2024. godine.