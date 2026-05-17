Policija i dalje intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem, koji je sinoć na terasi porodične kuće ubio dostavljača pice. Prema nezvaničnim informacijama, u žrtvu je ispalio desetak metaka, prenosi Index.hr.

Kako se navodi, dostavu je prvobitno trebalo da obavi njihov šef, ali su mlađi dostavljači odlučili da oni odu na adresu. Ubijeni mladić je preuzeo narudžbinu i krenuo prema objektu, dok je drugi dostavljač nakon pucnjave pobegao sa mesta događaja i pozvao policiju.

Aleksić je, prema nezvaničnim informacijama, oko 3 sata ujutru snimljen na pijaci u Drnišu. Nakon toga se, kako se sumnja, uputio prema području Varoši i selu Lišnjak na Promini.

Meštani s kojima su novinari razgovarali tvrde da je Aleksić godinama izazivao strah u gradu. Prema njihovim rečima, govorio je da će „ubiti ceo grad“, a navodno je imao i spisak osoba koje je planirao da ubije.

Jedan od meštana naveo je i da je Aleksićev brat za njega govorio da je „čisto zlo“.

Policija je ranije objavila fotografiju osumnjičenog i upozorila građane da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi koja je verovatno naoružana vatrenim oružjem. U slučaju da ga uoče, građanima je poručeno da se sklone i odmah pozovu 192.

U potragu su uključene sve raspoložive policijske snage i tehnika, uključujući specijalne jedinice, helikopter i dronove.

