U Srbiji su u prva četiri meseca poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a saobraćajna policija će od sutra do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama.

- Posebno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu - navodi se u saopštenju MUP-a.

