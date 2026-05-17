Komentarišući nedavne noćne udare na rusku teritoriju, Zelenski je ocenio da se sukob sada sve više prenosi i na teritoriju Rusije.

"Rat predvidljivo vraća u svoju matičnu luku", rekao je ukrajinski predsednik govoreći o napadima na ciljeve u dubini Rusije.

Dodao je i sledeće:

"Ovo je jasan signal da ne bi trebalo da se kačite sa Ukrajinom."

Kijev najavljuje još jače napade

Pored Zelenskog, o budućim operacijama govorio je i savetnik ukrajinskog ministra odbrane, koji je poručio da bi Moskva u narednom periodu mogla da bude izložena još snažnijim talasima napada dronovima.

Ukrajinska strana tvrdi da je Moskovska oblast tokom prethodne noći bila meta jednog od najvećih napada bespilotnim letelicama od početka rata.

Prema navodima iz Kijeva, cilj operacije bio je da se pokaže ranjivost ruske prestonice i deo pritiska prebaci sa fronta u Ukrajini na samu teritoriju Rusije.

Moskva tvrdi da je odbila napade

Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane i gradske vlasti u Moskvi saopštile su da su sistemi protivvazdušne odbrane uspešno reagovali na napade.

Prema ruskim tvrdnjama, većina ukrajinskih dronova oborena je pre nego što je stigla do ciljeva.

Ruske vlasti navode da su zahvaljujući brzoj reakciji sprečene ozbiljnije posledice po infrastrukturu i veći broj žrtava.

Najnovija razmena poruka i napada dodatno pokazuje nastavak eskalacije sukoba, ali i sve oštriju retoriku između Moskve i Kijeva.