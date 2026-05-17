Predsednik Repulike Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama na svom instagram profilu "buducnostsrbijeav".

- Srbija ima priliku da pokaže koliko može kada ima jasnu viziju, veru u svoje ljude i hrabrost da razmišlja dugoročno - saopštio je predsednik Srbije.

-Radimo na novim investicijama, tehnološkom razvoju, modernizaciji infrastrukture, jačanju energetskog sektora i projektima koji će promeniti lice Srbije u godinama koje dolaze. Gradimo puteve, pruge, fabrike i energetske kapacitete, ulažemo u nauku, inovacije i razvoj naših gradova sa jasnim ciljem da budemo još snažnija, modernija i konkurentnija država - napisao je Vučić.

Vučić je istakao da ga posebno raduje što sve više stranih investitora prepoznaje Srbiju kao pouzdano mesto za ulaganje. Dodaje, da to poverenje nije došlo slučajno, već je rezultat upornog rada, discipline i borbe da budemo zemlja prilika i uspeha.

- Uveren sam da upravo sada postavljamo temelje na koje će buduće generacije biti ponosne. Naš cilj je da mladima obezbedimo više mogućnosti i razlog da ostanu i svoju budućnost grade u Srbiji. Nastavićemo da otvaramo nova vrata saradnje sa svetom, privlačimo investicije, čuvamo mir i stvaramo uslove za još kvalitetniji život naših građana - saopštio je predsednik Vučič.

- Srbija ne čeka budućnost. Srbija je gradi - navodi se u objavi predsednika Vučića.

