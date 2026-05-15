Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su E. K. (21) iz Priboja zbog sumnje da je umešan u trgovinu opojnim drogama.

Prema informacijama iz policije, akcija je sprovedena nakon operativnog rada na terenu, a tokom pretresa školskih terena u blizini osnovnih i srednjih škola u Priboju pronađena su tri paketića sa ukupno 14,5 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Istragom se sumnja da pronađena droga pripada uhapšenom mladiću, protiv kojeg je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Posebnu zabrinutost među građanima izazvala je činjenica da je droga pronađena upravo na prostoru školskih terena, gde svakodnevno boravi veliki broj dece i mladih.

Osumnjičenom E. K. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Užicu. Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja i eventualnom utvrđivanju da li je uhapšeni povezan sa širom mrežom distribucije narkotika na području Priboja i okoline.

