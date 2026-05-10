Ipak, poslodavac ne može proizvoljno da skine bilo koji iznos. Pravila su jasno određena, a deo plate je zakonom zaštićen.

Kada može da se vrši obustava

Odbici od plate najčešće se vrše na osnovu:

rešenja javnog izvršitelja,

sudske odluke,

administrativne zabrane,

obaveze plaćanja alimentacije.

Bez pravnog osnova, poslodavac ne sme samoinicijativno da umanji zaradu.

Koliko maksimalno može da se skine od plate?

Ako primate prosečnu ili višu zaradu

Kod većine dugovanja, od plate se najčešće može obustaviti do jedne trećine (33%) neto zarade.

Ako je u pitanju alimentacija

Za izdržavanje dece i druge prioritetne obaveze, obustava može iznositi do 50% neto zarade.

Ako primate minimalnu zaradu

Za zaposlene koji primaju minimalac, zaštita je veća. U praksi se najčešće može obustaviti do jedne četvrtine (25%) zarade, zavisno od vrste potraživanja.

Primer iz prakse

Ako je vaša neto plata 90.000 dinara:

Kod standardnih dugovanja: do oko 30.000 dinara

Kod alimentacije: do 45.000 dinara

Ako primate minimalnu zaradu od oko 53.000 dinara:

Obustava može biti približno 13.000 dinara (oko 25%)

Šta ako vam je skinuto više?

Ako primetite da je obustava veća od dozvoljene:

Zatražite detaljan obračun od poslodavca. Proverite rešenje izvršitelja ili suda. Obratite se pravniku ili sindikatu. Podnesite prigovor ako smatrate da je obustava nezakonita.

Poslodavac ne može da uzima „po svom“

Čak i kada postoji dug, zakon štiti zaposlene kako ne bi ostali bez sredstava za život. Poslodavac mora striktno poštovati procente propisane zakonom i izvršnim aktima.