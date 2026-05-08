U zgradi Opštinskog suda Mostar juče se dogodio ozbiljan incident kada je teško povređen mladi pripadnik sudske policije Emir O. (21), potvrđeno je iz policijskih izvora. Drama se odvijala u poslepodnevnim satima u ulici Maršala Tita, kada su radnici Hitne pomoći oko 13:25 sati obavestili Policijsku upravu Mostar da je došlo do ranjavanja službenika sudske policije unutar zgrade suda.

Prema dostupnim informacijama, mladi policajac zadobio je teške telesne povrede, a nakon ukazane prve pomoći hitno je prebačen u bolnicu na dalje liečenje, navodi sandzakdanas.rs.

Njegovo zdravstveno stanje zasad nije detaljnije saopšteno.

Na mestu događaja odmah je obavljen uviđaj, dok istražni organi pokušavaju utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ranjavanja. Istraga bi trebala da rasvetli da li je reč o nesretnom slučaju tokom rukovanja službenim oružjem ili su postojali drugi faktori koji su doveli do ovog incidenta.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeni mladić tek je započeo svoju profesionalnu karijeru. Navodno mu je to bio prvi radni dan nakon završene obuke na Policijskoj akademiji, što je celom slučaju dalo dodatnu težinu i izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Alo/Sandzak danas

