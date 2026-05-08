

Jeziv slučaj smrti novorođenčeta dogodio se u Uroševcu u ponedeljak uveče u u prostorijama Hitne pomoći, a tzv. kosovska policija i Osnovno tužilaštvo pokrenuli istragu zbog sumnje na "ubistvo novorođenčeta tokom porođaja".

Prema dosadašnjim informacijama, žena se u ponedeljak uveče, oko 19 časova, javila lekarima zbog zdravstvenih tegoba, navodno se žaleći na zatvor. Kako prenose lokalni mediji, ona je u jednom trenutku otišla u toalet zdravstvene ustanove i zaključala se, nakon čega je medicinsko osoblje čulo plač bebe, prenosi Telegraf.rs

Posle insistiranja lekara i medicinskih radnika vrata su otvorena, a unutra je zatečeno novorođenče u veoma teškom stanju. Prema navodima iz bolnice, majka je sama presekla pupčanu vrpcu, a zatim novorođenče bacila u kantu, dok je beba pronađena pothlađena i životno ugrožena.

Lekari su odmah reagovali i započeli hitnu reanimaciju, a majka i dete prebačeni su na odeljenja ginekologije i neonatologije. Uprkos naporima medicinskog tima, novorođenče je ubrzo preminulo.

Izvori iz bolnice navode da je beba bila mokra, sa veoma niskom telesnom temperaturom, slabim srčanim radom i niskim nivoom kiseonika u organizmu. Prema proceni neonatologa, dete je bilo rođeno u punom terminu i težilo je oko tri kilograma.

Pacijentkinja je, prema navodima medija, izjavila da nije znala da je trudna, kao i da je imala redovan menstrualni ciklus. Policija je saopštila da se žena trenutno nalazi na lečenju u ginekološkoj bolnici u Uroševcu, dok je telo bebe poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini.

Tužilaštvo je potvrdilo da su u toku sve istražne radnje kako bi bile utvrđene tačne okolnosti tragedije, dok su u istragu uključeni i zdravstveni inspektori, kao i forenzički stručnjaci.

