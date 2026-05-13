Na gradilištu auto-puta A1 u mestu Koprivna kod Zenice, pre dva dana kamiondžija je pregazio radnika koji je radio na autoputu.

Mladi Nedžad Hodžić (25) iz Zavidovića je na licu mesta preminuo.

Nažalost, potvrđujemo da je na gradilištu došlo do nesrećnog slučaja u kojem je smrtno stradao radnik angažovan od strane izvođača radova. Izražavamo iskreno saučešće porodici i kolegama stradalog. Nadležne institucije provode uviđajne radnje te u ovom trenutku ne možemo komentarisati okolnosti događaja niti prejudicirati odgovornost. JP Autoceste FBiH stoje na raspolaganju nadležnim organima za sve potrebne informacije – naveli su ranije iz Autocesta FBiH za portal „Avaza“.

