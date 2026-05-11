Majka dečaka tvrdila je ranije za Kurir da su dvojica maloletnika i jedan punoletnik, od ranije poznati policiji, napali njenog sina, potom pokušali da lažno svedoče, a čitava drama odigrala se u ponedeljak 27. aprila oko 13 sati, kada je njen sin, kao i svakog popodneva, krenuo u školu.

- Moj sin je išao ka školi i prišla mu je grupa momaka, jedan od njih (16) mu se obratio i rekao: ''Moraš da kreneš sa nama''. Moj sin mu je rekao da mora da ide u školu. Tada ga je drugi mladić (18) gurnio uz metalnu ogradu. Svi su ga opkolili i krenulo je udaranje u glavu. Minimum sedam udaraca pesnicom u predelu glave moje dete je dobilo od strane trojice dečaka od 16, 17 i 18 godina. Dete je rukama štitilo glavu, ali je više udaraca dobio i u predelu grudnog koša, u leđa i šutarnje u potkolenicu leve noge - navela je majka dečaka.

Dodala je da su sve videle dve drugarice iz njegovog razreda, kao i deca koja su išla u popodnevnu smenu.

- Sinu je nezaustavljivo išla krv iz nosa. Od straha i zadobijenih udaraca je urinirao u odeći. Tako krvav i mokar je ušao u školu, otišao do toaleta i ništa nije rekao do drugog časa, kada od bolova nije mogao da radi fizičko. Na insistiranje nastavnika je ispričao šta mu se desilo, a nastavnik ga je odmah poslao kod školskog pedagoga gde je dete ispričalo da mu isti momci prete već dva meseca. Osamnaestogodišnjak mu je ranije u telefonskom pozivu rekao "da će sam sebi zvati Hitnu pomoć", a sedamnaestogodišnjak ga je pet dana ranije, 22. aprila udarao u predelu lica i to zbog devojke koja je zaljubljena u mog sina, i sve to u prisustvu svedoka - navela je majka.

Slučaj nasilja je prijavljen policiji 27. aprila, a potresena majka navodi da su se od tada maloletni počinioci toliko osmelili da vrše torturu na sve člaonve porodice - napadaju ih, vređaju, prate i prete.



Ona je progovorila o paklu kroz koji prolaze, ali naglašava da je zadovoljna time kako institucije obavljavu svoj posao.

- Policija Obrenovac sada čeka da uzme sve izjave sa službenikom koje je licencirano za rad sa maloletnicima, jer se do sada ispitivanje dece vršilo na ulici. Moje dete je ispitivano bez prisustva pedagoga, psihologa ili licenciranog lica, zbog čega su se izvinili i rekli da će ispraviti grešku. Sada postupaju onako kako je, po mom mišljenju, trebalo od prvog trenutka da se postupa - rekla majka žrtve i dodala:

- Više javno tužilaštvo u Beogradu radi na slučaju. Advokat mi je rekao da po svemu sudeći ima elemenata pokušaja ubistva. Da je moj sin bio slabije konstrukcije, jer je visok i krupan, da je bio nežniji, lekar je rekao: "Da je pao, on više ne bi ustao". Policija mi je, takođe, potvrdila da svako od napadača već ima kriminalni dosije, ali mene to ne zanima, meni je u interesu jedino to da zaštitim moje dete.

Majka pretučenog dečaka tvrdi za "Kurir" da su napadači, nakon što je slučaj prijavljen nadležnim organima, automobilom pokušali da udare dečakovu baku.

- Mi živimo u porodičnoj kući, baba i deda žive u prizemlju, a mi na spratu. Ta ista deca koja su napala mog sina, svako veče dolaze isped naše kuće. Stoje ispred naše kapije i psuju, dobacuju, prete, vređaju... To traje sve do 1,2 sata posle ponoći. Mi ne možemo da spavamo. Zvali smo policiju i obavestili ih o svemu. Pošto mi je suprug na putu, oni su mislili da mi nismo kod kuće, pa su maltretirali babu i dedu koji su u prizemlju, krenuli su da napadaju stare ljude. Jedno veče su automobilom krenuli na babu. Napominjem da su u pitanju maloletna lica koja nemaju vozačku dozvolu. To se desilo oko 23.30 časova. Kada sam čula odmah sam izašla i rekla im: "Ne budete li se sklonili do ponoći, ponovo ću zvati policiju". Međutim, ne vredi, to je linč na nas koji ne prestaje. Policija izađe na teren, dođe do nas, ali oni se tada sklone i čim policija ode, oni se vrate. Imamo nadzorne kamere na kući koje pokrivaju dvorište, ali se vidi i deo puta ispred, tako da sve što govorim mogu da dokažem. Na snimcima se jednostavno vidi da oni stoje ispred kuće svako veče - priča zabrinuta Obrenovčanka za Kurir.

Kako navodi, oseća se ohrabreno, ali ipak oseća i strah koji, kako kaže, ne sme da pokaže pred detetom jer će onda njemu biti još gore.

- Osećam se ohrabreno od strane vas, medija, ali i od strane institucija koje su se sada uključile. Da nisam alarmirala medije, mislim da se situacija ne bi shvatila ozbiljno. Ali, da, osećam strah, imam dozu straha koju ne smem da pokažem pred mojim detetom, jer će onda njemu biti još gore. On po preporuci lekara ne ide u školu, preporučili su mi da gledamo filmove, igramo društvene igre i budemo uz njega - navela je.

Škola pokrenula postupak

Zabrinuta majka je ranije objasnila da je škola pokrenula postupak i preduzela mere zaštite.

- Školski pedagog je potom razgovarala sa devojčicama koje su videle ceo događaj. One su potvrdile da su petorica dečaka napala mog sina, a da ih on prethodno nije provocirao, uznemiravao ili fizički napao, čak ni verbalno. Rekle su da se sve jako brzo odigralo i da su pobegli sa mesta na kom su izvrsili napad.

Dodala je da su u domu zdravlja Obrenovac njenom sinu konstatovane povrede i loše stanje deteta.

- Lekari su pozvali policiju koja je došla u dom zdravlja i uzela izjavu deteta, kao i doktorke. Zbog težine povreda smo upućeni u Urgentni centar i Institut za majku i dete, radi daljih pregleda - tvrdi Obrenovčanka.

"Napadač sam sebe štipao"

Dodala je i da je dan nakon brutalnog nasilja, 28. aprila, policija je došla po izjave počinilaca nasilja, ali su, kako tvrdi, njihovi roditelji lagali u korist svoje dece.

- Rekli su da nisu kod kuće i tako izbegli davanje izjave, koju su dali sutradan. Prikupili su vreme da se spreme za izjavu. Utvrđeno da moj sin govori istinu, iako je jedan od napadača 28. aprila uz pomoć drugih lica štipao obraze da bi imao podlive i za to okrivio moje dete. Policija je dokazala da je povrede sam sebi naneo. Punoletni nasilnik je pokušao da izbegne krivicu navodeći da je napadač njegov mlađi maloletni brat, a ne on?! Međutim, drugi napadači potvrdili su njegovo prisustvo kritičnog dana. Treći napadač je priznao da je napao mog sina, iako su bili najbolji drugovi. Priznao je da ga je više puta pesnicom udario u glavu zbog devojke, kao i da ga je 22. aprila udario u predelu lica - ispričala je majka žrtve vršnjačkog nasilja.

Razočaranje i šok, kako je rekla, dolaze tek kasnije, kada njoj i njenom suprugu policija saopštava da su, zbog godina počinilaca, njima ruke vezane, te da se ne nadaju da će nasilnici dobiti kazne koje zaslužuju.

- Nakon uzimanja izjave policija je došla kod nas i ispričala nam sve detalje, te potvrdili da naše dete govori istinu. Kada smo kao roditelji pitali: "Šta sad?", dete ima strah da ide u školu, policiajci su rekli: "Ne možemo ništa da uradimo. Najverovatnije će proći sa usmenom kaznom, jer su maloletnici, a osamnaestogodišnjak će snositi neku kaznu i to je to. Mi ćemo napisati izveštaj i poslati javnom tužiocu, ali nemojte se nadati nekoj strožijoj kaznenoj meri." Potvrdili su mi da su upućeni u to da šesnaestogodišnjak već ima dosije za sitna krivična dela - tuče, krađe, kao i vožnju bez dozvole. Više puta je izbacivan iz škola, svih koje je pohađao, jer su ga prijavljivale, pa je upisan u večernju školu. Punoletni nasilnik je, takođe, izbacivan iz škola, takođe je više puta prijavljivan zbog krađa i tuča, što nam je policija i rekla. Upućeni su u sve, ali zakon je takav... Sedamnaestogodišnjak ide u srednju školu, ali nema adekvatan nadzor roditelja, jer po ceo dan rade i nisu bili upućeni u dešavanja, pod izgovorom da nemaju vremena od posla - navela je ova žena i dodala:

- Zbunjena sam. Ruke su mi vezane. Kako ja kao roditelj da zaštitim svoje dete, kojoj instituciji sada da se obratim, kako da se postaram da napadači dobiju ono što zaslužuju?! U zakonu postoje rupe koje maloletnici i te kako iskorišćavaju da za nedela koja počine prođu nekažnjeno ili uz minimalne kazne - zaključila je.

