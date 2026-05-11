Dok okolnosti varanja mogu da variraju - od trenutka slabosti do dugotrajne afere - Koks tvrdi da određena zanimanja stvaraju više mogućnosti za neverstvo.

Koks je izdvojila pet profesija, ne navodeći ih nekim posebnim redosledom, u kojima su okolnosti takve da mogu favorizovati razvoj afera.

Zdravstveni radnici

Iako se čini da preopterećeni i iscrpljeni zdravstveni radnici nemaju vremena za afere, Koks objašnjava da su okolnosti u zdravstvu veoma prisutne. To je posao pod izuzetno velikim pritiskom, gde kolege dele traumatične i teške trenutke. Ta kombinacija stresa i emocionalne ranjivosti može dovesti do nerazumnih odluka. Koks ističe da kako napredujete na „medicinskoj lestvici“, možete osećati da se ista pravila ne odnose na vas i da se „uvlači faktor kompleksa boga“.

Nastavnici

Iako mnogima zvuči šokantno, nastavnici su takođe na ovoj listi. Uprkos izuzetnom značaju, rad u obrazovanju nosi ogroman teret. Dugo radno vreme, koje uključuje rad tokom školskih raspusta, niske plate i velika odgovornost dovode do toga da se mnogi nastavnici „pregore“.

Partner koji nije u istoj profesiji teško može da razume takav pritisak, objašnjava Koks, što može dovesti do narušenog poverenja i stvaranja bližih odnosa sa kolegama koji prolaze kroz isto.

Bankari

Koks navodi da se ljudi u bankarstvu, investicijama i trgovini mogu upustiti u neetički način ponašanja kao deo svog posla, kao što je traženje prečica za ostvarivanje profita i ispunjavanje postavljenih ciljeva. Takav način razmišljanja, prema njenim rečima, može učiniti osobu sklonijom varanju i u privatnom životu.

Preduzetnici

Pokretanje sopstvenog posla često znači drugačiji pogled na život u poređenju sa zaposlenima. Prema Koksu, preduzetnici „vole da sve bude po njihovom“, zbog čega bi mogli pokušati da „preuzmu kontrolu i nad svojim seksualnim životom“. Nažalost, to može značiti da neće uvek biti verni svom partneru.

Piloti i stjuardese

Ponekad su klišei klišei s razlogom. Koks objašnjava da kombinacija zahtevnog rasporeda i provođenja puno vremena na putovanjima stvara više mogućnosti za neverstvo nego u većini drugih profesija. Kada tome dodate elegantnu uniformu, zaključak je očigledan, piše Lad Bible.



