Bivši premijer Tajlanda Taksin Šinavatra pušten je iz zatvora nakon što je odslužio dve trećine kazne, dok će ostatak kazne služiti na uslovnoj slobodi.

Šinavatru (76) dočekala je porodica, kao i njegova ćerka Petongtarn Šinavatra koja je smenjena sa mesta premijera sudskim nalogom prošlog avgusta, prenosi Rojters.

Stotine pristalica se takođe okupilo ispred centralnog zatvora Klong Prem u Bangkoku koji su skandirali "volimo Taksina" dok ih je on pozdravljao po puštanju na slobodu.

Šinavatra će biti dužan da nosi elektronski monitor na zglobu dok služi uslovnu kaznu, navodi nadležno odeljenje.

Povratak na Tajland nakon 15 godina

Nakon 15 godina, Šinavatra se vratio na Tajland 2023. kako bi se suočio sa osmogodišnjom kaznom zbog sukoba interesa i zloupotrebe položaja tokom njegovog mandata od 2001-2006. godine.

Na dan povratka, prijavio je srčane probleme i bol u grudima nakon čega je proveo šest meseci u bolnici.

Vrhovni sud je u septrembru presudio da Šinavatra mora da odsluži zatvorsku kaznu, tvrdeći da su lekari namerno produžili njegov boravak u bolnici manjim operacijama koje nisu bile potrebne.

