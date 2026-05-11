Navodi se da je Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo pet godina mandata, kako tvrde, "utemeljenog na Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma".

Šmit nije bio priznat kao visoki predstavnik BiH u Republici Srpskoj, jer njegovo imenovanje na tu funkciju nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti UN, kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Iz OHR kažu da je Šmit o odluci o napuštanju BiH obavestio Upravni odbor Saveta za implementaciju mira (PIC), zatraživši, kako kažu, da se pokrene proces imenovanja njegovog nasljednika.

Iz OHR-a su naveli da će on nastaviti da obavlja dužnost visokog predstavnika tokom celog procesa izbora novog šefa ove institucije.