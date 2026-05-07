U Novom Pazaru današnji dan proglašen je Danom žalosti nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Piloreti. Na ulicama vlada muk, zastave su spuštene na pola koplja, a brojni prijatelji se uveliko opraštaju od nastradalih u nesreći koja je odnela četiri života i zauvek promenila mnoge porodice.

Dan koji je već obavijen tugom, dodatnu težinu nose i dve sahrane.

Tinejdžer Kristijan B. sahranjen je danas 7. maja u 12 sati na šestovskom groblju, dok je Mirko V. sahranjen u 13 časova na groblju u selu Batke, a povorka je krenula od porodične kuće u 12 sati.

Supružnici Vlastimir S. (69) i Kosana V. (55) biće sahranjeni u petak, 8. maja 2026. godine, u 13 časova na groblju u selu Dediolovo. Povorka će krenuti od porodične kuće u 12 časova.

- Ne pamtimo ovakvu tragediju. Cela čaršija je zanemela. Ovo je bol za sve nas, ne samo za porodice. Tužno je što su ovako završili. Bili su divni ljudi, domaćini. Cela porodica je za primer. Ovo je nenadoknadiv gubitak, njih dvoje će počivati zajedno - rekao je jedan stariji građanin.

Inače, nesreća se dogodila 5. maja oko 23.30 časova, kada je, prema prvim informacijama iz istrage, Kristijan B. tokom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smera.

Putnici u vozilu "opel astra" bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj deonici puta.

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač "golfa", Kristijan B. (19) nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kako se saznaje, mladi vozač posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Sa poginulim mladićem je u tom trenutku bio njegov drug Luka R. koji je trenutno u kritičnom stanju.

- Neodgovornost i jedan trenutak nepažnje uništi više života. Neka ovo bude opomena svima koliko je važno poštovati pravila i čuvati i svoj i tuđ život - napisao je jedan od građana u oproštajnoj poruci.

Alo/Telegraf

