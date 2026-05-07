Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca, lišili slobode pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe - K. P. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na štetu zaposlenog u jednom ugostiteljskom objektu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz UP navode da je dežurna služba Odeljenja bezbednosti Cetinje obaveštena sinoć, oko 22 časa, da je u jednom ugostiteljskom objektu u Njegoševoj ulici zaposleno lice zadobilo udarac staklenom čašom u predelu glave od strane nepoznatog lica.

- Kako se sumnja, događaju je prethodila kraća verbalna rasprava između osumnjičenog i zaposlenog lica, pri čemu je osumnjičeni izvršio nasilje nad oštećenim i naneo mu telesne povrede nakon čega se udaljio sa lica mesta. Postupajući po prijavi, cetinjska policija je ubrzo operativnim radom na terenu identifikovala osumnjičeno lice kao K. P. (32) iz Cetinja, nastanjenog u Budvi, koji je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe - navodi se u saopštenju.

Nakon prikupljenih obaveštenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, po čijem je nalogu K.P. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

