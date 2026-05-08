Tarik Prusac (49), osumnjičen je za zversko ubistvo bivše supruge Elme Godinjak (41) u Sarajevu, naočigled njihove ćerke! Lokalni mediji navode na brojne propuste u sistemu BiH, a između ostalog i tog kada nije oduzet službeni pištolj osumnjičenom iako je imao zabranu pristupa žrtvi i bio je nasilan!

Stravičan slučaj dogodio se prošlog petka u Sarajevu, a Tarik Prusac se pravdao da, kako je rekao, “nije imao nameru da to počini i kako dugo nije video dete”.

Kako smo ranije pisali, monstrum je kobnog dana lepljivom trakom vezao bivšu ženu u njenom stanu, pa kidnapovao njihovu ćerkicu. Nakon toga nesrećna žena je uspela da izađe bosa i povređena u hodnik zgrade, gde ju je krvnik ubio hicem iz pištolja, i to naočigled njihove ćerkice. Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Nesrećna žena je bila u postupku razvoda sa osumnjičenim, a on zbog svoje nasilne prošlosti imao je meru zabrane prilaska nesrećnoj ženi I komunikacije s njom. Međutim, kao radnik obezbeđenja u jednoj sarajevskoj banci on je uprkos svemu posedovao i dalje oružje. Da mu je bilo oduzeto oružje, ne bi ni počinio krvavi pir ili bi barem bile sprečene fatalne posledice, smatraju mnogi u regioni.

Bosanski portal Avaz.ba navodi, da nakon ubistva Elme Prusac - Godinjak, koju je usmtrtio suprug službenim pištoljem, sa kojim je bila u postupku razvoda, a koji je imao mere zabrane prilaska jasno je da su se dogodili brojni propusti u sistemu.

Iz Opštinskog suda u Sarajevu kazali su za taj portal da nisu bili u obavezi da obaveste agenciju za obezbeđenje, u kojoj je Prusac radio, o izrečenoj meri zabrane prilaska.



- U vezi sa Vašim upitom obaveštavamo Vas da kada je reč o konkretnom predmetu i donesenoj zaštitnoj meri, ovaj sud je postupio potpuno u skladu sa članom 41* Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u FBiH. Tim članom je propisano kome je sve sud u obavezi dostaviti izrečenu zaštitnu meru. U konkretnom slučaju sud, shodno Zakonu, nije bio u obavezi dostaviti zaštitnu meru poslodavcu osumnjičenog - naveli su iz Suda što je izazvalo burne reakcije u regionu, jer je krvavi pir mogao da bude sprečen da nije loših lokalnih zakona, propusta i rupa u sistemu u BiH.

Policija je dva dana pre zločina obišla žrtvu, ali nisu primetili da je bilo šta ukazivalo na mogućnost zločina, što su mnogi takođe ocenili kao propust.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica rekao je na sednici Skupštine KS da je sam podneo izveštaj o svim preduzetim merama i radnjama policijskih službenika PU Novi Grad na okolnosti prijave Elme Godinjak protiv bračnog partnera Prusac Tarika.

- Ono što je veoma važno i što želim i ovde da naglasim, tiče se sprovođenja zaštitnih mera za tragično ubijenu Elmu Godinjak. Opštinski sud u Sarajevu je 08.04.2026.godine donio rešenje kojem je nasilnoj osobi Prusac Tariku izrekao zaštitnu meru 'Zabrana približavanja žrtvi nasilja' i 'Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja'", rekao je Katica i dodao:

"Operativni materijal je dostavljen Policijskoj stanici Dobrinja 10.04.2026.godine nakon čega su policijski službenici odmah sačinili Plan procene ugroženosti žrtve nasilja u porodici i Plan o načinu sprovođenja zaštitnih mera".

Prva provera provođenja, kaže Katica, izrečene zaštitne mere i obilazak žrtve nasilja izvršena je 14.04.2026.godine, potom 22.04.2026. godine i poslednja 29.04.2026.godine - dakle, dva dana pre ubistva.

- Prilikom svake izvršene provere policijski službenik je obavio razgovor sa žrtvom i nijednom nije prijavljeno kršenje zaštitnih mera, niti je bilo problema u sprovođenju zaštitnih mera -naveo je Katica.

Dva dana kasnije Elma je brutalno ubijena.

