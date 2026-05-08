

Bahato i neodgovorno! Kristijan B., star svega 19 godina izazvao je veliku tragediju kod Novog Pazara u kojoj je poginula jedna porodica, a od zadobijenih povreda je i sam izdahnuo! Kristijan je divljao po putu bez pojasa, sa probnom dozvolom, zbog čega je u smrt otišlo njih četvoro!

Četvoro ljudi poginulo je u utorak uveče na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilareta, kada su se sudarila dva automobila. Za nesreću se sumnjiči vozač „golfa“ Kristijan B. (19) koji se sudario sa „opel astrom“ iz suprotnog smera. On je takođe među stradalima.

Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač „golfa 7“ novopazarskih registarskih oznaka, krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario s vozilom „opel astra“ koje je dolazilo iz pravca Raške.

Za volanom „opela“ nalazio se Vlastimir S. (69), dok je na mestu suvozača u tom vozilu bio Mirko V. (45). U istom automobilu bili su i Kosana V. (55) i V. M. (46).

Na licu mesta poginuli su vozač „golfa“ Kristijan B., kao i vozač i suvozač iz „opela“.

Putnica iz „opela“ Kosana V. podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava tada porastao na četiri.

Kako saznajemo, pored Kristijana nastradali su Vlastimir, njegova supruga Kosana, kao i njen brat Mirko. Nažalost, nije im bilo spasa, kao i mladom Kristijanu.



- Nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na putu Novi Pazar - Raška, u OB Novi Pazar dovezeno je troje povređenih u veoma teškom stanju, s povredama opasnim po život. Uprkos naporima lekara i multidisciplinarnih timova, jedna od povređenih osoba podlegla je povredama tokom noći, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Prema informacijama do kojih je došao Sandžak Danas, putnici u vozilu “opel” bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj dionici puta.

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač “golfa”, Kristijan B., nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kako saznajemo, mladi vozač golfa posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Prema rečima više osoba koje su poznavale nastradalog tinejdžera, on je i ranije bio sklon rizičnoj vožnji i saobraćajnim prekršajima, navodi portal sandzakdans.rs

Podsetimo, zbog siline udara, oba vozila su potpuno uništena, a delovi automobila bili su rasuti po magistralnom putu. Nakon završenog uviđaja, vozila su pauk-službom prebačena u krug Policijske uprave radi daljih veštačenja i utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Jedan od svedoka koji je učestvovao u spasavanju opisao je stravičan prizor.

- Udar je bio direktan, kljun u kljun. Sve je bilo smrskano. Ljude smo izvlačili iz vozila, prizor je bio strašan i haotičan - naveo je svedok.

Danas sahrana supružnika

Kristijan B., koji je izazvao nesreću i tom prilikom nažalost i sam stradao, sahranjen je juče na lokalnom groblju, a danas će do svoje večne kuće još dvoje stradalih.

Prema objavljenim umrlicama, sahrana tragično nastradale Kosane V. biće obavljena u petak, 8. maja 2026. godine u 13 časova na groblju u selu Dediolovo. Povorka polazi od porodične kuće u 12 časova. Istog dana, u petak u 13 časova, na groblju u selu Dediolovo biće sahranjen i Vlastimir S., vozač “opela” koji je stradao na licu mjesta. Mirko V. takođe je sahranjen dan ranije u četvrtak, na groblju mestu Batke.

BONUS VIDEO