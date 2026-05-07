U nemačkom mestu Alsbah-Henlajn, u južnom delu Hesena, dogodila se teška porodična tragedija u kojoj je život izgubila žena (39), nakon što ju je, prema prvim informacijama iz istrage, slučajno pregazio njen desetogodišnji sin.

Prema navodima nemačkih medija i policijskih izvora, nesreća se dogodila na privatnom imanju porodice, gde su majka i sin pokušavali da pomere manji kombi kako bi oslobodili prostor za obavljanje baštenskih radova. Kako se nezvanično saznaje, dečak je u jednom trenutku pokušao da pokrene vozilo, ali je izgubio kontrolu, nakon čega je kombi udario njegovu majku koja se nalazila u neposrednoj blizini. Žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Policija je saopštila da je nakon udarca vozilo prošlo kroz kapiju imanja i potom se sudarilo sa parkiranim automobilom. Dečak, prema dosadašnjim informacijama, nije zadobio fizičke povrede, ali se pretpostavlja da je pretrpeo težak psihološki šok. Istražni organi trenutno utvrđuju sve okolnosti ove nesreće, a policija je potvrdila da je istraga još uvek u toku.

Alo/Sandžak danas

