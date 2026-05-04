Dan pre ove žurke primila sam mejl sa adresom, zajedno sa pravilima koja će važiti na zabavi. Ovo je bila moja prva se*s zabava. Se*s sa strancima, naročito sa mnogo njih nije nešto što me privlači. Ali želela sam da doživim nešto novo, pa kada mi je prijatelj iz Londona predložio to dok sam bila u poseti kod njega, pristala sam. Htela sam da vidim kako to tačno izgleda.

A na takve žurke ne upadate tek tako. Prvo morate da se prijavite preko sajta, da priložite svoje fotografije i svoju kratku biografiju. Tek kada vas dobro provere odlučuju da li ste primljeni, jer organizatori žele da budu uvereni da će sve biti po propisima i da će svi biti bezbedni.

PRAVILA

Pravila koja sam dobila bila su sledeća: Muškarci ne smeju da prilaze ženama. Ne smeju da ulaze u sobe za "igranje" sami niti da se zadržavaju ako ostanu sami. Uvek moraju da čekaju da budu pozvani. Svi moraju da se prema svima odnose sa poštovanjem. Ne znači ne, bez pitanja i razjašnjavanja. Nema telefona niti fotografisanja. Svi moraju da imaju maske. Nema ogovaranja. Sve što se desi u klubu ostaje u klubu.

Vrata se otvaraju u devet uveče. Žene pristižu u balskim haljinama, a muškarci u odelima i frakovima. Mobilne telefone ostavljaju odmah na ulazu.

Od 9 do 11 se gosti upoznaju i druže. U 11 se vrata zatvaraju i više niko ne može da uđe. Tada ljudi mogu da skinu maske i odeću i da počnu sa igrom. Prilično je nategnuto za žene jer su muškarci u društvu drugih žena, pa ne znate da li uopšte žele da im priđete. Ne znam da li treba da samo sednem i zauzmem neku se*si pozu i sačekam da mi neko priđe ili da odmah pređem u napad? I šta da kažem? "Izvini, jesi li za seks?". Uz sve to nosila sam tešku i veliku masku iz Venecije zbog koje sam otežano disala i jedva videla, pa sam se teturala kroz mase tela.

U jednoj od malih soba ulazim i vidim gomile ruku, nogu, grudi i intimnih delova, pa ne mogu ni da pretpostavim koliko je ljudi na gomili.

Pretpostavljam da je prošlo 11, pa rešavam da skinem odeću i masku. Kupila sam specijalan se*si veš za ovu priliku i uzbuđena sam što ću ga pokazati. I moja prijateljica Nikol skida haljinu i gotovo odmah prilazi nam jedna žena sa neverovatom zadnjicom i kaže mi da mi je veš prelep. Njen pratilac se složio sa njom. I sad mi je jasno kako to ide - red komplimenata, red flerta i sve je spremno. Kako sam samo pogrešila.

Dok Nikol i ja idemo sa novim društvom uz spiralne stepenice, čujemo neki bas, ali nikakvu melodiju. Ulazimo i vidimo samo gomilu golih tela na ogromnom krevetu. I deluje da čim sednete tamo automatski pristajete na sve jer svi dodiruju sve oko sebe, bez gledanja. Ne vidim da se iko buni, ali ne vidim i da je iko zaista povezan. Što više gledam, sve više vidim samo gomilu ljudi koja samo mehanički vodi ljubav, bez kontakta očima ili rečima.

Čovek tako vodi ljubav sa ženom pored para koji to isto radi. Onda odjednom jedan od njih samo pruža ruku i dodiruje tu drugu ženu, da je prethodno nije ni pogledao, kao ni ona njega. I pravo je čudo da niko nije slučajno gurnuo stopalo nekom u usta ili nešto slično. I tako je čudno voditi ljubav sa nekim sa kim si imao manje interakcije neko sa nekim ko stoji pored tebe u gradskom prevozu.