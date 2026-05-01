Danas su građani Novog Sada imali priliku da vide ko blokira raskrsnice, kao i ko se i na koji način obraća svojim sugrađanima.

Umesto da budu primer lepog i kulturnog ponašanja, kao što su profesori u prošlosti bili, danas smo imali priliku da vidimo sunovrat jedne profesije.

Goran Štrbac, redovni profesor sa PMF-a, koji predaje na Katedri za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije se najviše istakao po prostakluku i vređanju.

Ovaj blokader je pokazuvao srednji prst i svoje sugrađane nazivao glupavim majmunima.

Postavlja se pitanje, da li je normalno da se jedan univerzitetski profesor ovako ponaša.

Ono što je zanimljivo, Dragana i Goran su supružnici, pa se postavlja pitanje nepotizma na Univerzitetu u Novom Sadu.