Starleta i aktuelna u;esnica u Eliti 9, Stanija Dobrojević potpuno je otvorila dušu pred učesnicima rijalitija, kada je govorila o ljubavnom životu.



Na pitanje zadrugara: "Kada si bila u nekoj ozbiljnoj vezi, da li ti se svideo neki drugi muškarac?"

Stanija je iznenadila prisutne priznavši da kratke romanse ni ne računa u prave veze.

"Imala sam ozbiljne veze samo. Ako su neke trajale, dva, tri meseca, njih zovem 'afere', jer su propale", brutalno iskrena je bila starleta u "Eliti 9".



Kada je usledilo Janjuševo pitanje: "Koja ti je bila prva veza?", Stanija se prisetila svojih ranih dana: "Marko jedan iz srednje škole. Smuvali smo se kad sam imala sedamnaest, osamnaest godina".



Stanija je otkrila da je najviše je volela bivše partnere Šarenog i Marka Markovića.



Na njegovo sledeće pitanje: "Koliko ste bili zajedno?", usledio je niz njenih najdužih ljubavi!

"Pet godina sam sa njim bila. Sa Lukom tri godine. Sa Šarenim šest godina. Rus i ja smo bili dve godine zajedno. Sa Filipom iz rijalitija godinu dana. Sa Markom Markovićem tri godine. Sa Asminom tri godine", navela je starleta kao iz topa.

O

vo je navelo Filipa da je u neverici upita: "Ti si bila sa samo deset muškaraca u životu?", na šta mu je Stanija žustro odgovorila:

"Koliko godina imam, mala mi je 'kilometraža', Filipe. Bilo je tu tih kraćih...".

Ipak, prava bura nastala je kada su na red došli poznati fudbaleri! Janjuš je insistirao da sazna sve, pa je upitao:

"Sa Kačarom koliko si bila?", na šta je Stanija priznala: "Dva meseca". Kada ju je upitao: "Koji ti je najpoznatiji fudbaler s kojim si bila?", ona je kratko potvrdila: "Pa, on!".





Međutim, tu se drama tek zahuktava! "A onaj drugi?", nastavio je Janjuš, na šta je starleta odgovorila: "Ti misliš na onog drugog? Ne, on me je samo muvao". Tu nije bio kraj intrigama, jer se potegla priča i o poznatom bivšem izabraniku njene estradne koleginice!

"A Volkov, bivši dečko Sandre Afrike?", upitao je Janjuš, ali ga je Stanija hladnokrvno "odjavila" rečima: "Nismo bili zajedno, samo me je muvao".

Janjuš ju je potom pitao: "A Lola?", a starleta je rekla: "Muvali smo se samo. Povezivali su me i s Ademom Ljajićem. Kad bih o košarkašima krenula da pričam ko mi se udvarao...".

Šarenog je najviše volela, a varala ga i u "Farmi 4“

Starleta iz Rume je 2013. u "Farmi 4" Šarenog prevarila s manekenom Filipom Panajotovićem, a o odnosu s njim pričala je svojevremeno javno.

- Plakala sam posle odnosa s Filipom za bivšim, a on me je tešio. Eto, takav je bio odnos. Ja sam se vratila Šarenom, ali jednom kad se vaza polomi, više ne može da se sastavi. Šareni i moja mama zajedno su gledali „Farmu“ i plakali - otkrila je Stanija jednom prilikom.

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