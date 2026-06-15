Nakon oblačnog i sparnog dana, tokom kojeg je temperatura u pojedinim krajevima Srbije prelazila 20 stepeni, vremenske prilike do kraja dana razlikovaće se od regiona do regiona.

Na jugu i istoku zemlje zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, dok će u ostalim predelima biti umereno do potpuno oblačno i osetno svežije. Prema najnovijem saopštenju RHMZ-a, u Vojvodini se ponegde očekuje kiša, dok su u zapadnoj, centralnoj i jugozapadnoj Srbiji mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Više padavina se očekuje u večernjim satima i tokom noći, naročito na području zapadne i centralne Srbije, gde bi kiša mogla biti intenzivnija.