Policija u Nišu uhapsila je I. R. (32) iz tog grada, zbog postojanja sumnje da je u sredu uveče, u Bulevaru Svetog Pantelejmona u Nišu, upravljajući "dačijom" sletela sa kolovoza i udarila šesnaestogodišnjaka koji se nalazio na trotoaru, a potom se udaljila, saopštila je danas PU Niš.

Povređeni šesnaestogodišnjak je sa teškim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, a policija je, brzim i efikasnim radom, identifikovala i pronašla osumnjičenu.

Ona je uhapšena po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, a tereti se za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

R. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužiocu.