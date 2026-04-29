Detalji razgovora objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Otvoren i sadržajan razgovor sa Magnusom Brunerom o evropskom putu Srbije, saradnji u oblasti unutrašnjih poslova, migracija i jačanja bezbednosti. Istakao sam da članstvo u EU ostaje strateško opredeljenje Srbije i jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta, kao i da je naš cilj da do kraja 2026. godine ispunimo sve kriterijume za članstvo. Za nas je od ključnog značaja da politika proširenja ostane visoko na agendi evropskih institucija i država članica, uz jasan, predvidiv i kredibilan proces.

Posebno sam naglasio da je Srbija, odgovornim odnosom prema migracijama, saradnjom sa EU, FRONTEX i državama regiona, kao i usklađivanjem vizne politike, pokazala da deli evropske vrednosti, štiti zajedničku bezbednost i ostaje pouzdan partner EU. Ostajemo čvrsto opredeljeni za saradnju sa EU u oblasti spoljne i bezbednosne politike u najvećoj mogućoj meri, uz očuvanje svojih vitalnih nacionalnih, političkih i ekonomskih interesa. Nastavićemo da doprinosimo stabilnosti evropskog kontinenta, jačanju energetske bezbednosti, boljem upravljanju migracionim tokovima, zaštiti granica, otpornosti na hibridne i sajber pretnje, kao i jačanju bezbednosti celog regiona.

Tokom sastanka sam ukazao i na značaj regionalne saradnje i sprovođenja reformi iz Plana rasta za Zapadni Balkan, posebno onih koje ubrzavaju ekonomsku integraciju Srbije u jedinstveno tržište EU. Očekujemo da taj proces ostane zasnovan na rezultatima, fer tretmanu i bez dodatnog političkog uslovljavanja, jer samo tako može dati pun doprinos bržem evropskom putu Srbije i celog regiona", zaključuje se u objavi.

