Optužnica koja je podignuta protiv vozača kamiona M. P. (39) iz Lučana osumnjičenog za saobraćajnu nesreću na auto-putu Novi Sad - Subotica, u kojoj je poginuo policajac na dužnosti Dejan Srdić (40) iz Inđije, je potvrđena.

Kako je potvrdila portparol novosadskog Osnovnog suda Milena Radisavljević, optužnica koju je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo protiv okrivljenog M. P. iz Lučana zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja, potvrđena je rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu dana 24. marta, a postala je pravnosnažna 11. aprila 2026. godine.

Takođe, rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu, prema okrivljenom M. P. od 21. aprila ukinuta je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, te je isti pušten na slobodu.

Podsetimo, policijski službenik Uprave saobraćajne policije Dejan Srdić poginuo je 7. jula proišle godine tokom obavljanja službene dužnosti, kada je oko 9.50 časova na njega naleteo kamion lučanskih registarskih oznaka, dok je u zaustavnoj traci kontrolisao vozača koji je učinio saobraćajni prekršaj. U trenutku nesreće policajac je stajao pored automobila i vozačevih vrata i po proceduri tražio dokumenta od vozača. Sa njim je u kontroli saobraćaja bio i sedam godina stariji kolega, koji je, srećom, prošao nepovređeno.

Iako je lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad intervenisala po prvom prioritetu, nažalost, mogli su samo da konstatuje smrt muškarca starog 40 godina.

Policijski službenik Uprave saobraćajne policije Dejan Srdić sahranjen je na Novom groblju u Inđiji, a osim njegovih najmilijih, neutešne porodice i prijatelja, na večni počinak su ga ispratili i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, direktor policije Dragan Vasiljević, načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević i drugi rukovodioci i kolege.

Kako su istakli, Dejan Srdić je, tokom više od dvadeset godina provedenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, predano i odgovorno obavljao sve poverene zadatke, što nikada neće biti zaboravljeno.

