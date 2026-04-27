U Italiji je lišen slobode član OKG V.V. koji se potražuje od strane NCB Interpola Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako portal Pobjeda nezvanično saznaje, reč je o Vojinu Vučiniću (46).

– Državljanin Crne Gore V.V. (46), pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe, koji se potražuje na međunarodnom nivou od strane NCB Interpola Podgorica, lišen je slobode u Republici Italiji. Njega je crnogorska policija potraživala radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije – saopšteno je iz UP.

Iz UP ističu da sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Rim u cilju izručenja ovog lica Crnoj Gori.

