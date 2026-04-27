Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13.30 sati na autoputu Šabac-Ruma, kada je, kako se sumnja, vozač automobila marke "ford" tamno sive boje vozio u kontra smeru brzinom 130 na sat! U nesreći su tri osobe poginule.

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf" crne boje.

Kako "Blic" saznaje, poginuo je vozač "forda" koji je vozio u suprotnom smeru, kao i dve osobe koje su bile saputnici u "golfu". Dve osobe iz "golfa" su zadobile povrede.

Jedna osoba je sa težim telesnim povredama zbrinuta na urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, dok je druga osoba u bolnici u Šapcu.

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, vozila su u potpunosti uništena, a delovi su rasuti po putu.

"Autoput kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje", napisao je član jedne grupe na Vajberu koju je poslao oko 12.57 sati, a samo nekoliko minuta kasnije došlo je do stravičnoj sudara.



