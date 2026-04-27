Policijski službenici Odeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva „Aries“ i uhapsili ženu I. B. B. (31) zbog sumnje da se bavila trgovinom narkoticima.

U izvršenim pretresima na području Ilidže i Novog Sarajeva, pronađeno je i oduzeto pet kompletnih indoor laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuane sa više stotina stabljika, više od 2.700 grama suve materije koja podseća na opojnu drogu marihuanu, digitalne vage, drobilice, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Osumnjičena je zadržana u pritvoru u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, a njen slučaj preuzelo je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.