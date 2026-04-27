Svedoci stravične saobraćajne nesreće na auto-putu Šabac-Ruma kod isključenja za Hrtkovce, u kojoj su stradale tri osobe, kažu da su ljudi ostali zaglavljeni u autu i da su prizori bili jezivi.

- Do nesreće je došlo kada je vozač "forda" ušao u kontrasmer na auto-putu i direktno udario u automobil marke "golf". Oba automobila su bukvalno prepolovljena od siline udara, a ljudi su ostali zaglavljeni unutra do dolaska nadležnih. Izvlačili su ih iz vozila, a već im nije bilo spasa - kaže izvor Kurira.

Kako smo ranije pisali, nažalost, tri osobe su stradala, a ima i povređenih. Kako saznajemo, jedna osoba je sa teškim povredama prevezena u dom zdravlja u Rumi gde je u toku dijagnostika.

- Počelo je ozbiljno da me bude strah da neko ovakav ne naiđe u susret. Ljudi se čude kako je moguće da je došlo do ovakve nesreće i da neko vozi u kontrasmeru. Desi se da čovek pogreši, ali da se nijednog momenta ne zaustavi, nego još i divlja putem i vozi preko 130 na sat... On je može se reći ubica - kaže još jedan očevidac.



Podsetimo, na auto-putu od Šapca ka Rumi danas oko 13 časova došlo je do udesa, neposredno nakon što je primećeno vozilo koje se kretalo u kontrasmeru, čime je direktno ugrozilo živote drugih učesnika u saobraćaju.

Prema navodima očevidaca sa društvenih mreža, reč je o tamno sivom vozilu marke "ford", koje se kretalo velikom brzinom, navodno i do 130 kilometara na čas. Vozači su upozoravali jedni druge da budu na oprezu.

Ubrzo nakon toga, na istoj deonici došlo je do teške saobraćajne nesreće.

Na lice mesta upućene su ekipe policije, hitne pomoći i vatrogasci-spasioci, dok je uviđaj u toku.

Zbog nesreće, auto-put je zatvoren iz pravca Šapca ka Rumi, dok vozači javljaju da je saobraćaj obustavljen i u oba smera kod Jarka. Gužve i zadržavanja beleže se i kod naplatne rampe za Loznicu.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje uputstava saobraćajne policije.



