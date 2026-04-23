U selu Geglja kod Lebana juče je pronađeno telo žene, J. S. (70). Kako „Alo!“ saznaje, nesrećnu ženu motkom je usmrtio njen suprug M. S. (75).

Prema rečima izvora bliskog slučaju, ubijena žena je godinama imala zdravstvenih problema.

– I suprug i ona su imali zdravstvenih tegoba. Kako se sumnja, muž je motkom nasrnuo na ženu, a potom je udarao do smrti. Supružnici su godinama bili u braku, ali nisu imali dece. Nesrećna žena danas će biti sahranjena na lokalnom groblju, pored svoje porodice – navodi izvor „Alo!“.

Povodom ovog zločina oglasila se policija.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (1951) iz okoline Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on 21. aprila ove godine, u porodičnoj kući, više puta udario sedamdesetšestogodišnju suprugu, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.

