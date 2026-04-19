Sprečen stravičan zločin! Tri muškaraca, od kojih je jedan navodno istaknuti član kriminalne grupe „Vračarci“, uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji u Beogradu. Tom prilikom zaplenjen je veliki arsenal oružja, jezive gumene maske, a sumnja se da su planirali veliku likvidaciju u našem glavnom gradu!

Spektakularnom akcijom sprečeno je teško ubistvo koje je navodno pripremala ova grupa, a među uhapšenima je A. Ž. (27), koji važi za jednog od najistaknutijih članova preostale grupe vračarski klan. Prilikom njihovog hapšenja, pored oružja i droge, pronađene su jezive gumene maske sa muškim licem, koje je najverovatnije trebalo da nose prilikom likvidacije. Povodom ovog hapšenja oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su A. Ž. (27), D. G. (24) i P. J. (22) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprava - kažu iz MUP-a.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Beograda koje su osumnjičeni koristili pronašla i oduzela tri puške, od kojih jedan snajper i jedna automatska puška, pištolj, automatski pištolj, automat, više prigušivača i okvira za municiju, laserski nišan i druge dodatke za oružje, više od 320 komada municije različitog kalibra i više stotina grama materije za koju postoje osnovi sumnje da je eksploziv sa detonatorskom kapislom.

Takođe, pronađena su tri presovana paketa i više kesica biljne materije nalik na marihuanu, više vagica za precizno merenje i druga oprema, falsifikovane isprave, više komada hladnog oružja, silikonska maska, kao i motocikl i teretno motorno vozilo. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

- Nema sumnje da je sprečena veliki zločin koji je bio u pripremi. Pozadina svega je sukob zaraćenih klanova, a među uhapšenima je istaknuti član vračarskog klana na čijem čelu je Nikola Vušović, zvani Džoni. Vračarski klan je gotovo uništen, a ono što je ostalo od njega pokušava da se okupi i konsoliduje. Međutim, zahvaljujući učestalim policijskim akcijama „vračarci“ su bukvalno na kolenima. Zasad nije poznato ko je bio planirana meta i ko je naručilac ubistva koje su najverovatnije pripremali. Snajper koji je zaplenjen bio je spreman za upotrebu - navodi izvor blizak Alo!.

