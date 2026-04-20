Krsto Vujić (44) pripadnik škaljarskog klana, koji je podlegao povredama nakon surovog ranjavanja u Barseloni, navodno je organizovao do detalja ubistvo Šćepana Roganovića, o čemu je sve otkrio svedok saradnik Miloš Đuričković.

Međutim, da je Krsto bio u ratu sa krimi-porodicom Roganovića, svedoči i niz poruka sa Skaj aplikacije koja je naknadno razbijena.

Za Vujićem je, podsetimo, crnogorska policija tragala je još od 2020. godine zbog optužbi da je sa Igorom Vukotićem organizovao krminalnu grupu koja stoji iza ove likvidacije.

Miloš Đuričković dobio je status svedoka i kako je ispričao u tužilaštvu, vrbovan je da bi odavao informacije o Roganovićevom kretanju. Za svoju ulogu u logistici, svedoku je, kako tvrdi, obećano čak 10.000 evra.

- Jednom prilikom Krsto je želeo da se provoza rutom koja je prvobitno planirana za bekstvo nakon ubistva Roganovića. Krsto je vozio i tada sam shvatio da će Vujić biti vozač u izvršenju ubistva Roganovića. Sredinom januara napravljena je grupa na telefonu, gde se Krsto Vujić skrivao iza imena Donna Maestral - rekao je svedok, a potom dodao da je onda došlo do promene plana, jer je Šćepan prestao da dolazi u Meljine gde je prvobitno planirana likvidacija.

- Prvobitna ideja bila je likvidacija u Meljinama, ali je kasnije odlučeno da se napad izvede u centru Herceg Novog, uz korišćenje motora za brzi beg.

Za potrebe zločina nabavljen je i ukradeni automobil, dok je svedok imao zadatak da ide ispred i javlja da li ima policije.

Kako je svedok saradnik ispričao, nakon ubistva dobio je kratku poruku: "Kreni po nas, završeno je".

Nakon likvidacije usledilo je uklanjanje tragova, kese sa dokazima bacane su u more, spaljivani su predmeti, a planirano je i detaljno čišćenje apartmana koji je korišćen kao baza. Nakon počinjene likvidacije, svedok je kako je ispričao zatekao policiju u blizini apartmana i o tome je obaveštavao Vujića i Milija.

- Uverili su me da policija sigurno ne zna za taj apartman i da moram ući u isti da uklonim iz njega sve preostale stvari, njihove posteljine, ključ od auta i da će Mili naći ženu koja će detaljno očistiti apartman. Tada mu je rečeno da sa sobom ponesem i kriptu jer će mu možda zatrebati.

Međutim, nakon otvaranja glavnih vrata od zgrade sačekala ga je policija i privela u stanicu. Odmah mu je oduzet i kriptovani telefon, bez problema je uhapšeni dao obe šifre i govorio o "šefovima".

- Milija prepoznajem 100 posto, a za Krstu Vujića mi je poznato to da su Roganovići pokušali ranije da ga ubiju i Krsto je rekao da će dati sve što ima da ih sve pobije - rekao je tada svedok.

Jedan od vođa škaljarskog klana Igor Vukotić poručivao je pripadnicima svoje krimi-organizacije da u Americi treba naći i pobiti članove porodice Miloša Đuričkovića, jer je postao svedok tužilaštva u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića!

- Doveli su malog upravo. Stavili su ga blizu naših - javlja Vukotić nakon što je svedok saradnik prebačen u pritvor, a onda navodi da je jednog starijeg častio 5.000 evra da priča sa Đuričkovićem.

- Večeras će biti u četiri oka sa malim. Znat ćemo sutra moguće rezultate... ćuti samo i drži za sebe to - šalje Vukotić, ističući da mu je i preneto da će ga častiti 50.000 evra ako bude ćutao.

Nakon što je Đuričković dao iskaz, Vukotić besni u porukama.

- Ma ako bude živ bilo ko od nas, mi ćemo ga ubiti, zapaliti ga živog, sve mu je**m. Znamo li gde mu živi majka, imamo li adresu u USA. Probaćemo naći neke južnjake da ih iskidaju, sve mu je**m. Smrad jedan.

Vujić, prema evidenciji bezbednosnih službi, slovi za člana škaljarskog klana koji blisko sarađuje sa barskom kriminalnom grupom koju je predvodio pokojni Alan Kožar.

S druge strane, Šćepan Roganović, koji je bio blizak kavačkom klanu, tog 13. februara 2020. pogođen je hicima iz vatrenog oružja u trenutku kada je krenuo da silazi stepeništem koje od Kanli kule vodi ka gradu. Njegov otac Niko (66) ubijen je u noći 26. jula 2017. godine.

- Šćepan Roganović je bio stariji sin Nika Roganovića, koji je ubijen krajem jula 2017. u naselju Nemila, i brat Duška Roganovića koji je teško povređen u aprilu iste godine, kada je ispod njegovog automobila postavljena eksplozivna naprava. Niko i Duško Roganović bili su označeni kao bezbednosno interesantna lica u evidenciji policije - podseća naš izvor i ističe da su, sudeći po Skaj porukama, Vujić i Bajramović planirali i likvidaciju Duška i izvesnog Duke.

Za Šćepanovo ubistvo optuženi su Krsto Vujić, Igor Glavaš i Mili Bajramović. Zbog ubistva Roganovića, osim Vujića, Bajramovića i Glavaša okrivljeni su i Miloš Komar i Dino Ibrahimović.

- Bajramović je označen kao direktni počinilac ubistva dok se Vujić tereti da je organizator ove kriminalne grupe.

Služba Evropola i nadležni organi Francuske u okviru razbijanja kriptovane "Skaj"komunikacije otkrili su i poruke za koje se sumnja da su povezane sa ubistvom Šćepana Roganovića.

Mili Bajramović: Brate ovo naše ako dođe do suđenja, kao što oće…mi moramo pre toga ubit Duku i Duška da, nema ko to da gura protiv nas... jer oni će sve svoje veze sve na svet da upiru da nas osude.

Krsto Vujić: Znam brate mi moramo to do kraja leta završit.

Mili Bajramović: Moramo pametnije definitivno. Ne radi se tu više ni u parama za delo, ne mogu ja ubijati doveka da bi zaradio jer brate, mora nam i posao krenuti. Ali treba i od njih uzet sve što se nudi i sve što se može. Nama rekoše 150 hiljada i 7 kila. Ti brate reci kako je rečeno bilo za Šćepana i to nismo mi tražili nego je obećano. Kao da smo ispod nivoa... tačno kao da su rekli ovako "dalo im se dva puta po 50, dosta im je to".

Sudeći po Skaj porukama, škaljarci su planirali još neka ubistva, nakon što im se otvorio "biznis" nakon ubistva Roganovića.

Mili Barjamović: Jesi razmišljao šta za Nana?

Krsto Vujić: Neka se opusti malo da vidi da se ne pominje nigde i onda ću ga navući na pare i to je to. Samo moram videti koga da pošaljem dole da ga zakopa.

Mili Barjamović: A to se mora dobro napraviti brate da se i tu ni napravi greška da neko leži zbog toga, zbog otmice itd. To kopanje je grdno, baš što uvek neko nekad može pokazati mesto gde je zakopan. Ja bih najradije ja da to uradim, ali gde ću još za Nana dolazit dole i rizikovati da padnem negde da me uhapse. Jedino ako dođem ubrzo za Duku da ga radim i samo ja da znam gde je rupa.

Krsto Vujić: Bitni je Duka brate, njega moramo završit jer on sigurno najviše gura sad.

BONUS VIDEO: