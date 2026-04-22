Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Kraljevu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv V. D. (41) iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičena koristi, pronašla i zaplenila ukupno 495 kilograma rezanog duvana i 7.450 paklica cigareta, bez dokaza o poreklu i akciznih markica, namenjenih daljoj prodaji i na taj način oštetila budžet Republike Srbije za oko 6.599.832,35 dinara.

