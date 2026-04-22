Ono što su zatekli prevazišlo je sva očekivanja – stan je bio potpuno uništen i pretvoren u deponiju.

Snimak koji je objavljen na TikToku brzo je postao viralan i izazvao brojne reakcije širom Srbije. Vlasnici su, kako navode, stan izdali na poverenje muškarcu i ženi sa detetom, ali su ih po povratku dočekali prizori koji više liče na horor nego na životni prostor.

Stan u Pančevu zatrpan smećem i potpuno devastiran

Na snimku se vidi da je stan prepun otpada – plastične flaše, kese i đubre razbacani su po svim prostorijama. Na pojedinim mestima pod se uopšte ne vidi od nagomilanog smeća, dok je kupatilo u posebno lošem stanju, sa wc šoljom kojoj je gotovo nemoguće prići.

Zidovi su išarani i oštećeni, a nameštaj je u velikoj meri uništen i neupotrebljiv. Vlasnici navode da stan mesecima nije održavan niti čišćen.

„Evo kako izgleda kada pogrešnoj osobi izdate stan. Bez poštovanja, bez odgovornosti i bez osnovne higijene“, stoji u opisu videa koji kruži društvenim mrežama.

Kuhinja puna buđave hrane i dodatni problemi

Posebno uznemirujuća scena zabeležena je u kuhinji, gde su vlasnici pronašli šerpe i tanjire sa ubuđalom hranom koja je, kako se pretpostavlja, stajala nedeljama. Neprijatan miris širio se stanom, dodatno ukazujući na dugotrajnu nebrigu.

Pored materijalne štete, vlasnike su sačekali i neplaćeni računi, kao i pritužbe komšija na buku i narušavanje reda u zgradi.

Najveći šok – dete je živelo u takvim uslovima

Ono što je vlasnike najviše potreslo jeste činjenica da je u takvim uslovima boravilo i malo dete. Kako navode, šteta u stanu je tolika da je neophodno kompletno renoviranje.

„Najveći problem nije samo materijalna šteta, već razočaranje u ljude. Stan je izdat iz poverenja, a vraćen u stanju koje zahteva potpunu sanaciju“, ističu oni.

Upozorenje za stanodavce u Srbiji

Ovaj slučaj iz Pančeva predstavlja ozbiljno upozorenje za sve koji izdaju nekretnine. Provera podstanara, ugovori i depoziti mogu biti ključni kako bi se izbegle ovakve situacije.

Priča je izazvala veliku pažnju javnosti i još jednom pokazala koliko neodgovorno ponašanje može dovesti do ogromne štete i problema za vlasnike nekretnina.