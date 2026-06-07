Tog aprila 2012. godine kao bomba je odjeknula vest da su uhapšena četvorica muškaraca iz Stublina zbog sumnje da su maloletnog i ometenog u razvoju tinejdžera (16) naterali na protivprirodni blud. Oni su se teretili da su tinejdžera prinudili na seksualni odnos s kobilom, što su snimali kamerom, a zatim snimak postavili na Jutjub.

Inače, ovo nije jedini slučaj da četvorica manijaka mentalno ometenog dečaka primorava na razne seksualne perverzije. Prema rečima meštana obrenovačkog sela Veliko Polje, gde je snimak i nastao, grupa momaka je dan kasnije na lokalnoj utakmici nastavila da maltretira nesrećnog dečaka i naterala ga da se skine i onaniše pred navijačima i fudbalerima.

Nezapamćeno iživljavanje četvorice mladića, koji su uhapšeni odigralo se 28. marta 2012.godine, kada je nesrećnitinejdžer otišao kod jednog od njih da radi za nadnicu, dok je snimak na Jutjubu osvanuo dva dana kasnije uveče pod nazivom "Stublinci krenuli u gvožđe", aludirajući na obrenovačko selo Stubline, koje se graniči sa Velikim Poljem. Šokirani otac maloletnog dečaka koji se ni kriv ni dužan našao na meti meštana, tada je otvorio dušu za "Alo!".

-Moj sin je otišao po dogovoru kod Bibe (jedan od uhapšenih) u Stubline da mu pospremi kuću, a potom da ide zajedno s njim da skuplja gvožđe. Kako mi je ispričao, najpre mu je očistio kuću i oprao tepihe, a onda su otišli da skupljaju gvožđe u Grabovac. Tu su bila trojica iz našeg mesta i još jedan sa minđušom. Dok su išli ka Grabovcu, počeli su da ga ucenjuju da mu neće dati zarađene pare, odnosno nadnicu od 400 dinara, ukoliko odbije da radi šta mu kažu. Objasnili su mu da treba da bude sa kobilom i da je mlada i lepa. I pored njegovog protivljenja, nastavili su da ga ubeđuju, govoreći da će mu uz pare dati i cigare. Kada se vratio te noći kući, bio je povučen i izbegavao je da priča s nama. Sutradan mi je kratko rekao da mora do Bibe da završi još nešto od posla i da će mu tada isplatiti novac", ispričao je za tada otac nesrećnog dečaka.

Kako se grupa nasilnika hvalila po selu svojim "velikim delima" zvanim "naterali dete ometeno u razvoju da opšti sa kobilom", glasine su ubrzo stigle i do nesrećnog oca.

-Otišao sam do Bibe ga pitam zašto je to uradio, a on se nasmejao i rekao: 'Šta fali, nek se mali uči!'. Kada sam ga napao u šoku, rekao je da mu sad ne pada na pamet ni da plati dnevnicu koju je dete zaradilo. Povrh maltretiranja koje mi je sin preživeo, Biba je još i pustio snimak na Internet ne bi li nas još više obrukao, iako odlično zna da mi je dete bolesno i da ide u specijalnu školu. Svašta mi je prolazila kroz glavu, mogla je kobila da se ritne i da mi ubije dete, a njima je sve to smešno. Detetu mi se svi smeju i rugaju mu se, a on je, jadan, u šoku i potpuno preplašen", priča je otac.

Pored golgote koju je ova porodica prošla, oni se nisu odlučili da prijave umobolne komšije, već je policiji gnusni snimak dostavila redakcija dnevnog lista "Alo!".

Na šokantnom snimku koji je snimao uhapšeni , jedan od preostale trojice maše novcem, dok vlasnik kobile upregnute u zaprežna kola podiže životinji rep i nagovara dečaka da "navali". Bespomoćni dečak ih, kako se na snimku čuje, moli da ga puste, stalno ponavljajući: "Nemojte, otac će da me bije! Nemojte, prebiće me otac", ali grupa na njega neprekidno viče i insistira da ima odnos sa životinjom.

Ovaj slučaj završen je zatvorskom kaznom za mučitelje.